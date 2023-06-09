Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре 9 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза прогнозируются в Москве в последний рабочий день недели, 9 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 23 до 25 градусов, а в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

Скорость западного ветра составит 5–10 метров в секунду, местами прогнозируются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может опуститься до 8 градусов, по области – до 5 градусов. Кроме того, местами пройдет небольшой дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что купальный сезон в Москве может стартовать в четвертой пятидневке июня. По словам эксперта, пока температура воды достигла только 17 градусов.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что до конца июня в Московском регионе не ожидается нашествия комаров.

"Атмосфера": гроза и дожди ожидаются в Москве 9 июня