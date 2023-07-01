Бьют с улыбкой на лице: как защищаться от пассивной агрессии

Бывают ситуации, когда один собеседник пытается заставить другого подчиняться или соответствовать его требованиям без всяких на то оснований. Причем он действует исподтишка, скрывшись под маской благожелательности. Такую форму коммуникации называют пассивной агрессией. Как ее распознать и за счет чего ей можно противостоять, рассказывает психолог, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка.



Под маской благожелательности

После общения с некоторыми людьми возникает ощущение, будто собеседник ударил в самое больное место. Такое может случиться дома, в диалоге с родителями или родственниками партнера, на работе с коллегами и даже с друзьями.

Существует четыре критерия пассивной агрессии.



Сильные чувства, которые переживает нападающий. Обычно им движет злость, ревность, ненависть, ощущение собственной ущербности и невозможности получить желаемое.

Действия исподтишка. Агрессор избегает прямого конфликта, так как ему это невыгодно.

Суть послания, которая причиняет боль. При этом внешне может казаться, будто бы собеседник "ничего такого особенного не сказал". Агрессору хочется сохранить видимость хороших отношений и остаться в социальной маске "доброжелательного человека".

Рассмотрим ситуацию на примере двух подруг – Лены и Кати. Им обеим по 40 лет, они сидят в кафе и делятся друг с другом последними новостями. Лена решилась на ЭКО и начала пить гормоны, из-за которых можно набрать вес. Женщина доверяет Кате: они знакомы много лет, подруга не раз помогала советами и поддерживала в разных ситуациях. Но сейчас Лена пришла домой после встречи и рыдала взахлеб. Только потом с помощью психолога она поняла, в чем дело.

Оказывается, на встрече выяснилось, что женщины находятся на разных жизненных этапах. Одна охвачена предвкушением материнства, а вторая испытывает финансовые трудности и жалуется на мужа. Катя просто позавидовала Лене и проявила пассивную агрессию в ее адрес. Подруга начала рассказывать истории, как некая женщина располнела ради подготовки к ЭКО и от нее ушел муж. До ребенка потом якобы никому не было дела, потому что "мужчинам дети не нужны". Вдобавок новоиспеченная мама из рассказа Кати погрузилась в постродовую депрессию.

Внешне подруга преподнесла это как заботу: "Может, ты не будешь насиловать свой организм? Зачем ты так рискуешь? У тебя ведь и так все есть". Затем отшлифовала заложенный в этих вопросах негативный посыл словами: "Твой-то муж тебя любит. Как думаешь, он тебя не бросит, если ты прибавишь в весе?"

Ласковый тон голоса, привычная улыбка... Внешне Катя казалась вежливой, но, по сути, яростно нападала на подругу из зависти. Она хотела, чтобы Лена потеряла уверенность в себе. Отчаялась и переживала, что партнер может ее бросить. Разобрав эти факты вместе с психологом, женщина увидела намерения Кати. И теперь Лене важно прояснить этот момент, чтобы понять, подруги они на самом деле или нет.



Разнообразие вариантов

В жизни можно столкнуться с различными видами пассивной агрессии. Из них чаще всего встречаются следующие варианты.

Ненавязчивые оскорбления. Человек якобы случайно унижает вас на глазах у других и провоцирует на агрессию, чтобы выставить в плохом свете.

Сарказм и высмеивание, прикрытое убеждениями, будто все шутка. Если в такой момент вы чувствуете себя неуютно, не сомневайтесь – это была попытка уколоть в больное место.

Бойкот. Осознанное игнорирование собеседника, чтобы довести его до нервного предела. И через капитуляцию противника выиграть конфликт, не обсуждая причины возникновения спорной ситуации.

Саботаж и упрямство. Отказ от выполнения прямых обязанностей и резкое проявление беспомощности от тех, про кого вы точно знаете – на самом деле, они могут все сделать. Это тоже вид скрытого насилия.

Методы защиты

Столкнувшись с таким поведением в свой адрес, нужно начать работу над собой и понять, как этому противостоять.

Любая агрессия провоцирует защитное поведение. Это именно то, чего боятся люди, которые нападают исподтишка. Их изначальная задача – унизить другого и остаться безнаказанным. Поэтому любая попытка прояснить отношения будет встречена ими словами в духе: "Ты не так меня понял, я же к тебе со всей душой", или истеричными возгласами наподобие: "Как ты со мной обращаешься, тебе должно быть стыдно!"

Манипулятор будет выкручиваться изо всех сил, пытаясь уйти от ответственности. В этот момент появится соблазн ответить встречной агрессией, но так делать не надо. Вы окажетесь на территории противника, где он знает, как выставить вас виноватым. Оптимальный ответ на пассивную агрессию – исключить манипулятора из круга общения, но это не всегда возможно. Поэтому важно ориентироваться по ситуации и тщательно взвешивать шаги. Эти люди по своей природе мстительны. Они рады, когда другим плохо.

Грамотный ответ на пассивную агрессию должен содержать следующие пункты.

Важно проанализировать, насколько сильно человек способен навредить. Ведь он уже показал намерение это сделать.

Если дистанцирование невозможно, нужно обозначить границы и дать понять, что для вас такое общение неприемлемо. Сделать это необходимо спокойно и одновременно твердо, вложив силы и время в качественное объяснение своей позиции. Затем важно добиться согласия, что вас поняли.

Определить новый формат общения, отдалив агрессора на безопасную дистанцию если не физически, то хотя бы психологически.

Сложнее всего обозначить свои границы. Предстоит работа, во время которой важно сохранять самообладание и посыл "Я хочу договориться на уважительных условиях". За счет этого появится первая граница, которая поможет тормозить агрессию в ваш адрес. Каждый раз в ответ на негатив человек будет получать объяснение, почему такой формат общения не подходит и каким он должен быть.

Если агрессор – ваш близкий, возможно, он услышит и поменяет поведение в лучшую сторону. Если же это человек, который не ценит отношения, он просто начнет потихоньку исчезать из вашей жизни.

