Выслушай меня: почему контейнирование необходимо освоить каждому

Многим хочется научиться управлять собственными эмоциями. Кто-то пытается справиться с импульсивными вспышками злости, кто-то мечтает безболезненно проживать обиды, а кто-то так стремится к общению, что забывает о бережном отношении к себе. Чтобы научиться самоконтролю, нужно освоить навык контейнирования. В чем он заключается и в каких именно ситуациях это необходимо, расскажет психолог, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка.

Что такое контейнирование?

Классическая ситуация: мама уговаривает рыдающего ребенка успокоиться. Она ласково заглядывает ему в глаза, чтобы показать, как сильно его любит. Ей самой нелегко, она чувствует, как вот-вот взорвется от беспомощности и негодования. Но находит в себе силы сконцентрироваться, поставив свои собственные реакции "на паузу", чтобы успокоить малыша.

На этом примере легко понять основное правило контейнирования – одна сторона отдает эмоции, а вторая их принимает. Это тяжелая работа, после которой психологи рекомендуют мамам отдыхать. Не помешало бы побыть в одиночестве в спокойной обстановке, выпить ароматный чай или кофе под приятный сериал, чтобы по-максимуму вывести из себя чужое напряжение. Только после этого можно проанализировать причины произошедшего скандала.

Все мы родом из детства. Поэтому в психологии многое устроено так, что механизмы и методики, которые работают на начинающем поколении, легко переносятся на взрослых. Только при этом меняются цели и задачи.

Мама контейнирует своего ребенка и создает для него безопасное пространство, чтобы он научился справляться с чувствами. Таким образом, она поддерживает его развитие и становление как личности. Когда же мы говорим о взрослых, цель – остановка хаоса, сбор информации и выработка стратегии действия.

Следи за собой

Представим себе ситуацию в одной выдуманной семье. Марина пришла с работы и с грохотом бросила сумку в коридоре. Начала топтаться и греметь шкафчиками с посудой, параллельно ругаясь, как ей все надоело "и даже кофе нормального дома нет". Ее муж Никита в это время спокойно работал, и появление жены с молниями в глазах стало для него сюрпризом. Он разозлился, хотел сказать что-то резкое в ответ, вроде: "Кому кофе нужен, тот и пусть покупает!" Потом добавить еще пару острых реплик, чтобы урезонить разгоряченную супругу.

Если покрутить этот момент со всех сторон, мы увидим, как Марина провоцирует конфликт. Скорее всего, ее обидели на работе, но там она промолчала и принесла все раздражение с собой домой. Устроить скандал, покричать, поплакать – это один из способов отыграть ситуацию, причем вовлекая в нее ничего не понимающего мужа. Для него случившееся выглядит так: пришла недовольная жена, которая ведет себя вызывающе по отношению к нему. Мужчины не любят женскую агрессию и плохо понимают ее причины, поэтому естественной реакцией Никиты будет включение в конфликт.

Но если попробовать сконтейнировать эмоции, скандала можно было избежать. Допустим, Никита сможет сдержать свой гнев и акцентирует внимание на том, почему Марина на взводе. Так он на время займет позицию контейнирующего родителя. Никите лишь нужно понять, что раздражение жены явно связано не с кофе. И поговорить с ней: "Ты как? Я вижу твое раздражение и понимаю, что кофе – явно не та причина, чтобы так сильно переживать. У тебя что-то случилось на работе?"

Теперь его задача – выслушать и просто быть рядом, пока Марина жалуется на проблемы в офисе. Никита может давать советы и рекомендации, но только если его об этом попросит супруга. Его основная цель – дать близкому ощущение, что вы с ним на одной стороне и понимаете, как ему сложно.

"Больше так не делай!"

Хорошо, что Марине стало легче, но теперь супругам важно проговорить правила взаимодействия. Когда один из партнеров пытается сорвать злость на втором – это неуважительно по отношению к близкому. Если хочется поддержки, про это нужно говорить прямо. И спрашивать, в какой форме ее комфортнее всего получить.

Марина хотела, чтобы ее поняли и выслушали, но об этом можно было попросить без грохота посуды. Поэтому супругам важно договориться действовать более прямолинейно, чтобы обходиться без детективных расследований и догадок. Ведь если бы Никита включился в конфликт, эмоциональная дистанция в паре увеличилась. Потому что любая манипуляция отдаляет людей друг от друга.

Если Марине важны отношения с мужем, ей стоило бы обратиться к психологу, чтобы научиться разделять эмоции, обращенные к карьере и к мужу. Ведь недаром говорят: "Зашел домой – работу оставь за дверью".

Никите же важно вернуть фокус внимания к своим эмоциям и ясно обозначить правило: "Больше так не делай!" Если промолчать и надеяться, что все наладится само собой, Марина будет и дальше использовать формат "пришла, пошумела, получила поддержку" вместо того, чтобы попросить о ней прямо и потом сказать спасибо.

Использовать дозированно

Задача контейнирования – выиграть время и сориентироваться, как изменить ситуацию в лучшую сторону, не разрушая второго человека. Однако существуют моменты, где важно говорить четкое "нет" и "стоп". Когда люди в эмоциональном диалоге пытаются оскорбить, задеть, унизить других, лучше использовать реакцию: "Со мной так нельзя, прошу разговаривать в более уважительном тоне".

Контейнирование – это психологический механизм, который нужен для сохранения отношений. Он призван помочь близкому прожить сильные эмоции и стабилизироваться за счет другого. Но вслед за этим необходимо проанализировать ситуацию. Важно научиться распознавать тех, кто способен понять и выслушать. И понять, что к ним нужно обращаться прямо: "Обсуди со мной пожалуйста мою ситуацию".

Однако всегда контейнировать невозможно. Друзья и близкие иногда могут быть заняты своими внутренними переживаниями, у них нет сил, чтобы выдерживать эмоции другого. Однако порой это делать и не нужно, гораздо эффективнее будет сказать "нет".

Используйте этот психологический инструмент себе во благо! Успехов!

