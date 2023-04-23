Медвежья услуга: почему добрые дела могут обернуться против нас

Иногда приходится сталкиваться с ситуациями, когда люди появляются в нашей жизни, только если им что-то нужно. Но как только помощь понадобилась самому, все идут в отказ. О том, почему так происходит и можно ли это изменить, расскажет гештальт-терапевт, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка.

Родом из детства

"Я стараюсь помогать другим, почему меня избегают?" – спросила 30-летняя Анна на приеме у психолога. Она рассказала, что с ней общаются только тогда, когда "что-то надо". Но если нужна помощь ей самой, попросить некого – все разбегаются. Аня старается изо всех сил завести друзей, но в то же время чувствует себя использованной. Ей кажется, что она нужна, только чтобы посидеть с чужим ребенком, помочь убрать квартиру или дать в долг. Как молодая женщина оказалась в такой ситуации?

С детства многих учили состраданию, бескорыстной заботе и сопереживанию слабым. Часто можно было услышать: "Помоги брату, он младше" или "Поделись конфетой с сестрой, она тоже хочет". В этот момент некоторые взрослые извлекали свою выгоду: экономия на сладостях или игрушках, возможность отдохнуть, переложив ответственность за уборку в комнате на старшего из детей. Игнорируя тот факт, что младшего тоже надо учить гигиене. Таким образом, в ребенке вырабатывался вынужденный альтруизм – приношение в жертву своих выгод ради блага другого.

Аню как раз воспитывали подобным образом. В свои 30 она с удовольствием тратила время, силы и ресурсы для помощи тем, кто казался ей уязвимым. Часто она это делала вопреки своим возможностям. Например, вместо оплаты первого взноса на ипотеку Аня дала в долг новой приятельнице. Ведь та жаловалась, что ее муж не перечисляет ей денег. Приятельница отказывалась от помощи, но девушка буквально впихнула ей свои сбережения в мешке с яблоками для детей. Но в итоге никакой благодарности за это Аня не получила, а знакомая просто испарилась из ее жизни.

В детстве она крепко выучила урок, что нуждающимся надо помогать. Поэтому девушка даже не расстроилась из-за потерянных денег. Ведь в понимании Ани она поступила как хороший человек.

Подобное искажение восприятия происходит из-за профлексии – психологического механизма отчуждения своих собственных потребностей и переноса их на другого. Таким образом, можно предположить, что у Анны есть незакрытая невротическая потребность в заботе и внимании, поддержке и одобрении. Вместо взаимоотношений, выстроенных по принципу взаимного обмена, женщина умеет только отдавать.

Из-за этого Аня в глазах окружающих выглядит наивной и пугающей – они не понимают логики ее действий. Однако те, кто привык использовать людей в своих целях, видят ее за версту. И тогда она сама оказывается в беззащитной позиции.

Взгляд со стороны

Здоровая коммуникация предполагает внимание ко всем участникам диалога. Когда Аня начинает общаться, то не показывает себя как личность, а растворяется в процессе удовлетворения потребностей других. По-другому она просто не умеет.

Поэтому Анна легко может прийти к кому-то в гости и помыть пол, если увидит в этом необходимость. Но окружающие распознают такой стиль поведения как нарушение личных границ. Девушка не спрашивает, нужна ли ее помощь, и вместо этого своим напором подавляет волю других. Поэтому собеседники Ани увеличивают психологическую дистанцию – предпочитают не приглашать в гости и общаться только по делу.

На работе ее руководителю поначалу нравилась инициативность Анны. Но затем она стала выполнять просьбы других отделов и оказалась завалена бесконечной рутиной, которая не имеет отношения к ее прямым обязанностям. Поэтому девушка застряла на одной должности, в которой и работает последние пять лет. Причем Анна не понимает, почему ей не предлагают повышение, хотя она работает с утра до ночи.

На деле начальник видит, что его подчиненная не может сфокусироваться на важных делах. Хотя Анна и старается, ей невозможно доверить более серьезные вещи. Ведь и там она начнет включаться в помощь другим, забыв об интересах отдела.

Можно ли все исправить?

Этот вопрос у девушки возник из чувства тревоги и неудовлетворенности складывающимися отношениями. Чтобы все исправить, нужно осознать, что у каждого есть собственный список желаний.

Да, порой они не соотносятся с требованиями общества или задачами жизненного этапа. Например, подростку хочется общаться в интернете с друзьями, но в то же время нужно выполнить просьбу родителей сводить младшего брата на кружок. Если стыдить ребенка за его собственные потребности, говорить, что общение в Сети – пустое, бестолковое и ненужное дело, то он начинает воспринимать свои желания как какие-то неправильные. Он будто бы становится виноватым перед важными и значимыми людьми.

Если происходит именно так, то перед нами пример подавления личности, которая находится в процессе становления. Человек воспринимает это как урок, что его желания плохи, и фокусируется на попытках удовлетворить чужие.

Воспитывая Аню, родители четко говорили, что она должна делать и чего хотеть. Но повзрослев, вопрос о ее собственных желаниях стал вызывать у девушки непонимание и чувство растерянности. Поэтому другим сложно с ней общаться на равных. Ведь им интересны и ее желания тоже, а как о них узнать – непонятно.

Проработать ситуацию можно через специальное упражнение. Чтобы понять свои истинные потребности, нужно написать список желаний, которые придут в голову. Чем больше, тем лучше, но не менее 10.

После напротив каждого желания следует написать историю его возникновения: действительно ли оно ваше, либо это проявление альтруизма или социальных установок. Затем нужно выделить цветом те потребности, которые относятся именно к вам, и подумать над первыми шагами к их реализации.

Упражнение кажется простым, но его выполнение направлено на глубокий уровень подсознания и формирование психологических границ между своими и чужими мечтами. Поэтому оно требует вдумчивого выполнения на протяжении нескольких дней с перерывами на размышления.

Когда Аня поймет, что принятые в ее семье установки не работают с другими людьми, то сможет начать перестраивать свое поведение. Сначала она испытает удивление и смущение: девушке откроется осознание, что друзья и коллеги не ждут от нее помощи и во многом справляются сами. В этот момент появится возможность уточнять, нужно ли ее участие или же это вызовет дискомфорт и недоумение.

Кроме помощи, существуют другие виды общения, когда люди рассуждают о чем-то общем, интересном, делятся новостями и веселятся. Им важно, чтобы партнеру в диалоге было приятно и легко, хочется что-то отдавать и в ответ получать. Это и называется взаимодействием. И чтобы его добиться, необходимо договариваться друг с другом, а не действовать по накатанной.

