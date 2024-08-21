Эксперты предупредили, что употребление ядовитых грибов может привести к спазму ЖКТ

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Употребление ядовитых грибов может привести к спазму ЖКТ, трудностям с дыханием и остановке сердца. Об этом пишет RT со ссылкой на Рослесинфорг.

Эксперты отметили, что такие виды грибов могут маскироваться под съедобные, а могут, наоборот, привлекать внимание своей яркостью.

"Например, мухомор красный. Такой гриб встречается по всей стране, любит селиться под березами и рядом с хвойными деревьями. Яд красного мухомора – мускарин – угнетает работу дыхательных путей, вызывает спазм ЖКТ, может вызвать остановку сердца", – предупредили в ведомстве.

Таким образом, его употребление может довести до летального исхода.

Также грибникам стоит опасаться мицены чистой и мицены синеногой. Как правило, эти два вида располагаются на старой древесине или опавших листьях. У мицены чистой токсичным веществом является мускарин, а у синеногой – псилоцибин.

С опятами легко можно перепутать галерину окаймленную. Ее отличает то, что она растет одиночно, а не "кустом". Такой вид можно встретить по всей России. Употребление галерины оказывает токсическое воздействие на печень и почки. В Рослесинфорге подчеркнули, что до нее не стоит даже дотрагиваться.

"У опенка чешуйки по всей поверхности, а галерина – гладкая, с маслянистой на вид шляпкой. К тому же ядовитый двойник не имеет приятного грибного аромата, скорее запах неприятный, отталкивающий", – добавили в организации.

Белая поганка, в свою очередь, может маскироваться под сыроежку или шампиньон. Она растет в лиственных и смешанных лесах. Молодой гриб будет иметь шаровидную шляпку, а зрелый – плоскую. Главным отличительным признаком этого ядовитого гриба является юбочка под шляпкой.

Также специалисты не рекомендуют употреблять строчок обыкновенный, в котором есть токсическое вещество. Считается, что оно ослабевает после сушки или варки, однако есть такой гриб все же не стоит, поскольку его токсины могут накапливаться.

Благодаря благоприятным погодным условиям в подмосковных лесах можно найти в августе такие грибы, как белые подберезовики, лисички, моховики, маслята или вешенки, рассказал ранее кандидат биологических наук Михаил Вишневский. Некоторые считают деликатесными грибы-зонтики или млечники.

