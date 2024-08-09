Миколог Вишневский: в подмосковных лесах в августе можно найти лисички и маслята

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Благодаря благоприятным погодным условиям в столичном регионе в подмосковных лесах горожане смогут найти в августе такие грибы, как белые подберезовики, лисички, моховики, маслята или вешенки, рассказал кандидат биологических наук Михаил Вишневский. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Несмотря на то, что в лесах уже пошла основная грибная волна, он спрогнозировал хорошую ситуацию с ними в ближайшие недели с учетом погоды.

При этом еще рано для опят и основной массы говорушек, так как они обычно появляются к осени, уточнил Вишневский. Однако недавно в лесу Ленинградской области были найдены редкие черные лисички, которые не типичны как там, так и здесь, добавил он.

"В подмосковных лесах все не так хорошо с редкими деликатесными грибами. Их почти нет. Здесь скорее надо ориентироваться на индивидуальный вкус грибников, что им нравится", – пояснил специалист.

Например, по его словам, некоторые считают деликатесными грибы-зонтики или млечники. При этом черные лисички все же можно встретить в Московском регионе. Так, их находили в районе Покровское-Стрешнево. Но чаще они растут на севере или ближе к Краснодарскому краю, добавил миколог.

Между тем россиянам напомнили о штрафах за сбор некоторых растений и грибов от 2,5 до 5 тысяч рублей. Так, из последних нельзя трогать леотиомицеты, грибы из семейства гелатинодисковых, вешенковых, пецицевых, шампиньоновых, мухомор крошащийся, рогатик субарктический, опенок чеканный, трюфель летний, саркосому шаровидную и другие (полный перечень можно посмотреть в Красной книге РФ).

В случае если были собраны особо ценные растения, может наступить и уголовная ответственность.