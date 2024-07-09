Эксперт Тихомиров перечислил предметы, необходимые во время похода за грибами

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Воду, навигатор и репелленты необходимо взять с собой, отправляясь в лес, рассказал Москве 24 автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

По его словам, питьевая вода у грибника всегда должна быть при себе, а если нет GPS-навигатора, то можно заранее скачать на телефон карту местности, которая работает офлайн (ведь связь в лесу может пропадать).



Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Учитывая, что сейчас очень много комаров, в лес надо брать и репелленты. И, конечно, одеваться так, чтобы тело было максимально закрыто, тем более что в лесу еще и клещи.

Кроме того, если грибник идет в лес не один, то одежду стоит надевать яркую, приметную, чтобы между деревьев можно было легко разглядеть друг друга.

Еще с собой можно захватить перочинный нож, но не для того, чтобы срезать грибы.

"Потому что под мхом может остаться еще полножки. Гриб можно просто срывать – грибница от этого никак не пострадает, потому что она расположена достаточно глубоко", – пояснил Тихомиров.



Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Нож будет полезен лишь для того, чтобы удалять с грибов землю: тогда "улов" потом придется меньше мыть.

В целом же сейчас, по мнению эксперта, не самое лучшее время для "тихой охоты".

"Многие грибы червивые из-за жары. Хотя при этом на востоке Московской области, под Орехово-Зуево, можно найти чистые подосиновики. Плюс пошли лисички, а они всегда чистые, потому что содержат вещество, в котором личинки не выживают", – рассказал эксперт.

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