Эксперт Тихомиров перечислил предметы, необходимые во время похода за грибами

09 июля, 15:46Общество
Фото: 123RF/smit
Воду, навигатор и репелленты необходимо взять с собой, отправляясь в лес, рассказал Москве 24 автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.
По его словам, питьевая вода у грибника всегда должна быть при себе, а если нет GPS-навигатора, то можно заранее скачать на телефон карту местности, которая работает офлайн (ведь связь в лесу может пропадать).
Кроме того, если грибник идет в лес не один, то одежду стоит надевать яркую, приметную, чтобы между деревьев можно было легко разглядеть друг друга.
Еще с собой можно захватить перочинный нож, но не для того, чтобы срезать грибы.
"Потому что под мхом может остаться еще полножки. Гриб можно просто срывать – грибница от этого никак не пострадает, потому что она расположена достаточно глубоко", – пояснил Тихомиров.
В целом же сейчас, по мнению эксперта, не самое лучшее время для "тихой охоты".
"Многие грибы червивые из-за жары. Хотя при этом на востоке Московской области, под Орехово-Зуево, можно найти чистые подосиновики. Плюс пошли лисички, а они всегда чистые, потому что содержат вещество, в котором личинки не выживают", – рассказал эксперт.
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