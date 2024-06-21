Агроном Викулов назвал ядовитые ягоды из подмосковных лесов

21 июня, 19:00Общество
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Ядовитые ягоды на ландышах, а также дафну и вороний глаз можно часто встретить в лесах Подмосковья, рассказал Москве 24 агроном Владимир Викулов.
Дафна еще известна как волчье лыко, напомнил эксперт. По его словам, кустарники высотой примерно метр-полтора встречаются на опушке леса.
"Ягоды там "сидячие", примерно как на облепихе, красные, небольшие и аккуратные, но достаточно ядовитые. При их употреблении можно получить тяжелое отравление", – предупредил эксперт.
Кроме того, ближе к осени яркие оранжево-красные ягоды появляются на ландышах. Они также ядовитые, поэтому употреблять их ни в коем случае нельзя – даже несколько ягод могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, заключил Викулов.
Ранее россиянам посоветовали не собирать грибы в лесах, рядом с которыми находится мусорный полигон или автомойка. Употребление даров леса из неблагополучных с точки зрения экологии мест может вызвать отравление, поскольку они способны накапливать в себе вредные вещества.