Агроном Викулов назвал ядовитые ягоды из подмосковных лесов

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Ядовитые ягоды на ландышах, а также дафну и вороний глаз можно часто встретить в лесах Подмосковья, рассказал Москве 24 агроном Владимир Викулов.



Дафна еще известна как волчье лыко, напомнил эксперт. По его словам, кустарники высотой примерно метр-полтора встречаются на опушке леса.

"Ягоды там "сидячие", примерно как на облепихе, красные, небольшие и аккуратные, но достаточно ядовитые. При их употреблении можно получить тяжелое отравление", – предупредил эксперт.





Владимир Викулов агроном Вороний глаз начинающие сборщики ягод или редко посещающие лес могут спутать с черникой или голубикой. Главное его отличие в том, что это травянистое растение. Ягода достаточно крупная, как правило, одиночная. То есть она одна сидит на побеге как бы на нескольких листьях. Если ее съесть, тоже можно отравиться.

Кроме того, ближе к осени яркие оранжево-красные ягоды появляются на ландышах. Они также ядовитые, поэтому употреблять их ни в коем случае нельзя – даже несколько ягод могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, заключил Викулов.

Ранее россиянам посоветовали не собирать грибы в лесах, рядом с которыми находится мусорный полигон или автомойка. Употребление даров леса из неблагополучных с точки зрения экологии мест может вызвать отравление, поскольку они способны накапливать в себе вредные вещества.