Эксперт Тихомиров назвал лучшие места для сбора земляники в Подмосковье

Летом в подмосковных лесах можно набрать не только корзины грибов, но и земляники или черники. Рассказываем, какие направления считаются самыми урожайными и как правильно выбирать ягоды.
Лесная и луговая
В лесах Московской области уже созрела первая земляника, рассказал Москве 24 автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.
"Землянику сейчас можно собирать. Она уже покраснела кое-где, на пригорках, на светлых березовых опушках. Люди уже собирают целые корзины", – отметил эксперт.
В подмосковных лесах встречается два вида земляники: лесная и луговая.
"Классическую лесную землянику можно найти на востоке, юго-востоке, если двигаться в сторону Рязани и Владимирской области", – уточнил Тихомиров.
В отличие от грибов, у земляники нет ядовитых двойников, поэтому перепутать ее ни с чем невозможно. Тем не менее о некоторых правилах предосторожности все же нужно помнить: специалист не рекомендует собирать ягоды вдоль трасс и железных дорог. Лучше отойти от них хотя бы на 100–200 метров.
Тихомиров также напомнил, что помимо самих плодов можно собирать и листья земляники – высушить и потом добавлять в чай.
Не только земляника
В ближайшее время в лесах Подмосковья можно будет найти и чернику, говорит Дмитрий Тихомиров.
"Недели две подождать до конца июня – начала июля – и будет черника. Но ягода растет не везде", – предупредил эксперт.
Чтобы процесс сбора черники проходил быстрее, можно использовать специальное приспособление – оно называется "комбайн" и выглядит, как небольшой совок с гребенкой. Благодаря ему можно собрать за раз несколько ягод.
Тихомиров также добавил, что по возвращении домой ягоды лучше сразу съесть либо подготовить к долгому хранению (например, сварить варенье или заморозить), так как они быстро портятся. Как и в случае с земляникой, листья черники тоже можно собирать и сушить, чтобы потом заваривать и пить полезный чай, заключил эксперт.