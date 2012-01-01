Эксперт Тихомиров назвал лучшие места для сбора земляники в Подмосковье

Летом в подмосковных лесах можно набрать не только корзины грибов, но и земляники или черники. Рассказываем, какие направления считаются самыми урожайными и как правильно выбирать ягоды.



Лесная и луговая

В лесах Московской области уже созрела первая земляника, рассказал Москве 24 автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

"Землянику сейчас можно собирать. Она уже покраснела кое-где, на пригорках, на светлых березовых опушках. Люди уже собирают целые корзины", – отметил эксперт.

В подмосковных лесах встречается два вида земляники: лесная и луговая.





Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного YouTube-канала про грибы На юге области в сторону Оки, где Ступино, Кашира, растет луговая земляника. Это достаточно редкая для нас ягода, более южная. Но тем не менее ее можно найти на лугах, на берегу Оки. Мне ее вкус даже больше нравится, чем нашей лесной.

"Классическую лесную землянику можно найти на востоке, юго-востоке, если двигаться в сторону Рязани и Владимирской области", – уточнил Тихомиров.



В отличие от грибов, у земляники нет ядовитых двойников, поэтому перепутать ее ни с чем невозможно. Тем не менее о некоторых правилах предосторожности все же нужно помнить: специалист не рекомендует собирать ягоды вдоль трасс и железных дорог. Лучше отойти от них хотя бы на 100–200 метров.

Тихомиров также напомнил, что помимо самих плодов можно собирать и листья земляники – высушить и потом добавлять в чай.

Не только земляника

В ближайшее время в лесах Подмосковья можно будет найти и чернику, говорит Дмитрий Тихомиров.

"Недели две подождать до конца июня – начала июля – и будет черника. Но ягода растет не везде", – предупредил эксперт.





Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Чернику нужно искать в сосновых борах, особенно на востоке области, в сторону Владимира, Орехово-Зуева. Также она есть и в сторону Тверской области.

Чтобы процесс сбора черники проходил быстрее, можно использовать специальное приспособление – оно называется "комбайн" и выглядит, как небольшой совок с гребенкой. Благодаря ему можно собрать за раз несколько ягод.

Тихомиров также добавил, что по возвращении домой ягоды лучше сразу съесть либо подготовить к долгому хранению (например, сварить варенье или заморозить), так как они быстро портятся. Как и в случае с земляникой, листья черники тоже можно собирать и сушить, чтобы потом заваривать и пить полезный чай, заключил эксперт.