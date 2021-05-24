Россиян предупредили об опасности ландышей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об опасности ландышей.

"Все части этого растения ядовиты, а самая большая концентрация токсинов содержится в ягодах. Ландыш содержит сердечный гликозид (конваллятоксин), повышенная доза которого приводит к летальному исходу по причине сбоев в работе сердца", – пояснили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Там напомнили, что яд ландышей может представлять угрозу и здоровью домашних животных. В связи с этим в ведомстве призвали соблюдать меры осторожности и наблюдать за цветком издалека.

Ландыш является краснокнижным растением и требует бережного к себе отношения для его сохранения в дикой природе. Для лиц, торгующих этими цветами, предусмотрены штраф и административная ответственность.

Ранее на природных территориях Москвы расцвели дикорастущие деревья. Специалисты Мосприроды отмечают, что в этом году цветение началось в среднем на неделю раньше, чем в прошлом.

В каждом районе города сроки могут варьироваться, поскольку почки распускаются в зависимости от рельефа и микроклимата.