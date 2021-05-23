На природных территориях Москвы зацвели дикорастущие деревья

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На природных территориях Москвы расцвели дикорастущие деревья. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Специалисты Мосприроды отмечают, что в этом году цветение началось в среднем на неделю раньше, чем в прошлом. В каждом районе города сроки могут варьироваться, поскольку почки распускаются в зависимости от рельефа и микроклимата.

Уточняется, что в городе уже отцвели верба и вишня мелкопильчатая. В настоящее время распускаются черемуха обыкновенная и маака, береза, тополь, ольха, клен, сирень, конские каштаны, спирея серая (аргута), миндаль трехлопастный. Кроме того, цветы распустились на ягодной, лесной, обильноцветущей яблонях, груше уссурийской, вишне и черешне.

В ближайшем будущем ожидается цветение дуба, ясеня, черемухи виргинский, липы.

Для аллергиков цветение деревьев можно негативно отразиться на самочувствии. Порядка 30 процентов людей страдают аллергическим ринитом. Чтобы не допустить тяжелых реакций, необходимо обратиться к врачу.

Ранее в Мосприроды сообщили, что во время посещения особо охраняемых природных территорий весной и летом необходимо соблюдать определенные правила поведения, поскольку у многих животных именно в это время наступает брачный период.

