Деревья в Москве расцвели на неделю раньше, чем в прошлом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Цветение дикорастущих деревьев в Москве в этом году началось в среднем на неделю раньше, чем в прошлом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
В ведомстве уточнили, что время, когда начинают распускать цветочные почки, в каждом районе города может меняться в зависимости от микроклимата и рельефа.
Сейчас на территориях Москвы цветут или уже отцвели верба, черемуха, береза, тополь, ольха, клен, каштаны, миндаль трехлопастной и сирень. Среди плодовых деревьев – различные сорта яблонь, груша уссурийская, вишня и черешня.
В самое ближайшее время – с конца мая – должны зацвести ясень, дуб и черемуха вергинская. Позже всех начинают распускаться листья у липы – в конце июня.
Отмечается, что перенос сроков цветения зависит от погоды – каждый год в один и тот же период она разная, но растения способны подстраиваться под изменения.
Ранее немецкие ученые выяснили, что с каждым годом сезон аллергии начинается раньше из-за переноса пыльцы и глобального потепления, при этом количество страдающих аллергией людей становится все больше.
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