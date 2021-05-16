В Екатерининском парке зацвела сакура. Видео нам прислали наши телезрители.

Традиционно сакура привлекает множество людей в парк. Москвичи приходят посмотреть на цветение и сделать красивые фотографии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.