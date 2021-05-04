Собянин рассказал о развитии водного транспорта в столице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Разговоры о возрождении речного транспорта идут на протяжении многих лет. Теперь, когда специалисты привели в порядок большую часть набережных, благоустроили множество парков на реке, открыли "Остров мечты" и начали реновацию ЗИЛа, проект сдвинулся с мертвой точки. Об этом написал Сергей Собянин на своем личном сайте.

Он выразил надежду, что по Москве-реке будут ходить пассажирские трамвайчики. В настоящее время они используются как туристические, чтобы проехать по столице, сыграть свадьбу или день рождения.

"Мы наметили два маршрута экспериментальных. Первый маршрут – от Северного вокзала и второй – от Южного до ЗИЛа", – уточнил градоначальник.

В ближайшее время будет проведен конкурс на трамвайчики. Их получится сделать на электрической тяге, чтобы они были экологичными.

"Это действительно больше аттракцион, чем реальная транспортная коммуникация. Слишком прерывиста у нас река, слишком извилиста", – уточнил Собянин.

Он также добавил, что по воде маршрут, аналогичный 40-минутному автобусному, будет составлять 1,5–2 часа.

Кроме того, в городе будут хорошо обустроены набережные, переезд от одного центра до другого, а также реконструированы причальные стенки, кассы по продаже билетов и огромная инфраструктура.

24 апреля в столице прошел парад судов по Москве-реке. Корабли плыли от Новоспасского моста. Парадом официально открылся сезон летней навигации.