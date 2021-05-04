Ученые выяснили, почему сезонная аллергия начинается раньше

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Ученые из Германии выяснили, что из-за переноса пыльцы и глобального потепления с каждым годом сезон аллергии начинается раньше и длится дольше. Об этом рассказала доцент Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Марина Федотова.
По ее словам, число страдающих аллергией людей увеличивается с каждым годом. В индустриально развитых странах Европы и Северной Америки сезонные аллергии встречаются чаще, чем в развивающихся странах Азии и Африки.
Специалист рассказала, что в США и Канаде за последние 30 лет сезон цветения увеличился на 20 дней.
"А городские острова тепла известны более ранним цветением, чем их сельские окрестности. Например, до 4 дней для березы и до 7 дней для орешника", – рассказала Федотова РИА Новости.
Глобальное потепление и повышение концентрации СО2 приводит к активному развитию растительности. В некоторых регионах появляются новые виды растений, что приводит к увеличению случаев аллергии у населения, подчеркнула специалист.
Ранее врач-диетолог заявила, что в период обострения аллергических реакций необходимо быть более разборчивым в еде, исключив из рациона некоторые продукты, а также жареную пищу и фастфуд. Если страдающие от поллиноза – сезонного проявления аллергии – будут пренебрегать этой рекомендацией, их самочувствие может серьезно ухудшиться.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, жители городов больше подвержены сезонной аллергии, чем те, кто проживает в сельской местности. Страдающие аллергией часто реагируют на пыльцу березы, ольхи, лещины и дуба.
Московских аллергиков предупредили о цветении орешника и ольхи
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