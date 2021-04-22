Эксперт объяснил, чем может грозить отказ от лечения сезонной аллергии

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Люди, страдающие сезонной аллергией, зачастую обращаются к специалистам уже во время среднетяжелой или тяжелой стадии протекания заболевания, рассказал заведующий лабораторией клинической фармакологии Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России, доктор фармацевтических наук Валерий Смирнов.
По его словам, несвоевременное лечение аллергии или его отсутствие может обернуться развитием бронхиальной астмы.
"Если вы будете запускать эту болезнь, она будет прогрессировать. В результате могут развиться более тяжелые побочные эффекты этого заболевания, такие как бронхиальная астма, которая будет преследовать человека уже вне зависимости от сезона появления аллергена", – приводит слова Смирнова ТАСС.
Он пояснил, что позднее обращение пациента к аллергологу может быть обусловлено тем, что чаще всего симптомы в начальной стадии не вызывают у человека серьезных опасений.
"В связи с этим обращения к специалисту обычно возникают уже на стадии, когда аллергия находится если не на тяжелом, то на среднетяжелом уровне", – отметил эксперт.
Ранее врач-диетолог заявила, что в период обострения аллергических реакций необходимо быть более разборчивым в еде, исключив из рациона некоторые продукты, а также жареную пищу и фастфуд. По ее словам, если страдающие от поллиноза – сезонного проявления аллергии – будут пренебрегать этой рекомендацией, их самочувствие может серьезно ухудшиться.
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