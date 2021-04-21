Врач рассказал, как не допустить приступа бронхиальной астмы

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Сильный приступ бронхиальной астмы может быть потенциально-опасным. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на директора НИИ пульмонологии, врача-пульмонолога, академика Российской академии наук, председателя правления Российского респираторного общества Александра Чучалина.
По его словам, в настоящее время увеличилось число аэроаллергенов, поэтому наблюдается рост количества больных поллинозом.
Так, сотрудники биологического факультета МГУ ведут сайт, где указана плотность аэроаллергенов. Эти данные позволяют прогнозировать, когда может увеличиться количество пациентов, которые страдают аллергическими заболеваниями глаз, носа, дыхательных путей.
Наиболее эффективный способ предотвратить приступы астмы – это исключить аэроаллергены, уточнил специалист.
Так, например в период сезонных аллергических заболеваний можно уехать на юг. Но пациент с астмой должен обязательно проводить пикфлоуметрию с помощью специального прибора. Кроме того, ему необходимо принимать ингаляционные препараты.
Ранее врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев рассказал обо всех рисках для организма человека, которые несет обычная домашняя пыль.
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