Врачи перечислили три главных симптома развития нарколепсии

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Врачи из Исследовательского института сна в Испании рассказали, какие признаки могут говорить о развитии нарколепсии. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что неврологическое расстройство возникает из-за нарушения сна. Оно может проявляться в виде неконтролируемых приступов дневной сонливости.
От заболевания чаще всего страдают люди в возрасте от 20 до 30 лет. Помимо этого, медики отмечают наличие генетической предрасположенности к развитию нарколепсии.
По словам врачей, признаком недуга является чрезмерная дневная сонливость, которая может длиться минуты или часы, а также возникать неожиданно или постепенно в независимости от происходящего вокруг. Также о развитии болезни может говорить мышечная гипотония, которая проявляется в виде резкого снижения мышечного тонуса.
Специалисты отмечают появление гипнагогических и гипнопомпических галлюцинаций, при которых пациент может видеть мнимые образы или слышать звуки при пробуждении или засыпании. Остальными признаками являются лунатизм, частые перепады настроения, плохое зрение, постоянное чувство усталости, а также ухудшение памяти и концентрации.
Ранее американские врачи назвали неожиданную причину набора веса. По данным специалистов, риск появления жировых тканей вокруг внутренних органов повышает недосып. При этом слишком долгий сон способен вызвать висцеральный жир.
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