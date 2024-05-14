Западная и северная части Волчанска перешли под контроль ВС РФ

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ВС РФ взяли под контроль западную и северную части Волчанска в Харьковской области. Об успехах российских бойцов в рамках спецоперации рассказал глава ВГА региона Виталий Ганчев.

"Пока еще украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление и в самом городе, и на подступах к нему с востока", – отметил он в беседе с Первым каналом.

Ранее подразделения российской группировки войск "Север" установили контроль над пятью селами в Харьковской области. Затем удалось освободить еще четыре населенных пункта.

До этого в Минобороны РФ рассказали, как подразделения группировки сил "Центр" взяли под контроль село Новокалиново в Донецкой Народной Республике и отбили за неделю 48 контратак противника. Также удалось освободить село Очеретино.

