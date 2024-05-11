ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Керамик в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Керамик в ДНР. Об этом заявила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, благодаря успешным действиям ВС РФ улучшили свое тактическое положение и поразили формирования 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад Украины, а также 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Вишневое, Карловка и Розовка в ДНР.

Также российской армии удалось взять под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области: Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года российские войска взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов.

