Депутат Горелкин предложил снять сериал с известными актерами о схемах мошенников

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

В России необходимо снять игровой сериал с популярными актерами о новых схемах мошенничества, заявил депутат ГД Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

"Планирую обсудить эту идею с Институтом развития интернета, после чего инициировать соответствующий запрос от нашей экспертной группы партийного совета по законотворчеству в министерство культуры РФ", – сообщил депутат.

По словам Горелкина, злоумышленники осваивают дипфейки, когда мошенники не только подделывают аккаунты руководителей в мессенджерах, но и используют фейковые голоса. Он напомнил, что в одном из российских регионов жертвой преступников стал высокопоставленный чиновник, который поверил в звонок от якобы губернатора и перевел злоумышленникам несколько миллионов рублей.

"Завтра подобные дипфейки направят уже против обычных граждан, чей уровень бдительности де-факто пониже, чем у профессиональных управленцев", – предупредил он.

Ранее аналитик Виталий Фомин рассказал, что мошенники могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi и украсть аккаунт в Telegram. Иногда преступники создают бесплатные точки доступа в местах скопления людей, однако для доступа к Сети жертв просят авторизоваться через мессенджер.

