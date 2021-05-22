В Мосприроде рассказали о правилах поведения на особо охраняемых природных территориях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Во время посещения особо охраняемых природных территорий весной и летом необходимо соблюдать определенные правила поведения, поскольку у многих животных именно в это время наступает брачный период. Такие рекомендации дали специалисты Мосприроды, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В природных зонах нельзя шуметь и громко слушать музыку, чтобы не тревожить птиц. Летом и весной они высиживают птенцов, а посторонние звуки могут их испугать.

Также не стоит помогать молодым птицам, которые учатся летать. В частности, нельзя отпускать собаку с поводка, поскольку в траве может быть много слетков и птичьих гнезд.



Кормить обитателей природных территорий также не рекомендуется. Это может привести к тому, что звери перестанут самостоятельно добывать пищу.

Запрещено забирать птиц или животных домой. В таких условиях многие из них могут не выжить.



Кроме того, москвичей призвали не травмировать деревья, не рвать цветы, не гулять по траве, поскольку в ней могут находиться клещи, а также редкие растения.



В черте города не рекомендуется собирать грибы и ягоды. Также нельзя трогать паутину и муравейники.

Мусор, оставленный за собой, необходимо увозить с собой.

Ранее сообщалось, что более 240 мест для пикника организовали для москвичей специалисты на природных территориях города. Больше всего площадок находятся на территориях, подведомственных дирекции природных территорий (ДПТ), "Тушинский" и "Покровское-Стрешнево".

