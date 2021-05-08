Более 240 площадок для пикников оборудовали на природных территориях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 240 мест для пикника организовали для москвичей специалисты на природных территориях города. Больше всего площадок находятся на территориях, подведомственных дирекции природных территорий (ДПТ), "Тушинский" и "Покровское-Стрешнево", передает пресс-служба Мосприроды.

"Самое большое количество пикниковых точек располагается на территориях, подведомственных дирекции природных территорий (ДПТ) "Тушинский", "Покровское-Стрешнево" – 53, в том числе с установленными мангалами, ДПТ "Царицыно" – 51 точка с мангалами, ДПТ "Битцевский лес" – 34 точки с мангалами", – отметили в ведомстве.

В природно-историческом парке "Москворецкий" организована 31 пикниковая зона без мангалов, а в Серебряном бору – 26 с мангалами.



"На территориях, подведомственных ДПТ "ЗелАО", организованы 30 зон с мангалами, "Измайлово" и "Косинский" – 16 пикниковых точек с мангалами, ДПТ "САО, СВАО и Сокольники" – три пикниковые точки с мангалами и ДПТ "Кузьминки-Люблино" – одна пикниковая точка с мангалами", – добавили в пресс-службе.

Уточняется, что на пикниковых зонах с мангалами есть необходимый инвентарь и противопожарные средства. Также там есть информационные стенды, на которых написаны правила противопожарной безопасности.

Посещать данные зоны можно бесплатно.

Ранее эксперт напомнил, что разводить огонь на шашлыках можно только в определенных местах.

Использовать открытый огонь около деревьев категорически запрещено. В связи с этим устраивать пикник с шашлыками в лесу не рекомендуется. Согласно правилам пожарной безопасности, от мангала до хвойных деревьев должно быть не менее 50 метров, а до групп лиственных деревьев – не менее 15 метров. В случае с костром расстояние увеличивается в два раза.

