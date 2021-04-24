Врач предупредил об опасности пикников весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил об опасности пикников весной, сообщает РИА Новости.
По его словам, сидеть на земле весной опасно, поскольку она еще холодная и влажная, и пикник на покрывале может закончиться циститом и другими заболеваниями мочеполовой системы.
"Дело в том, что весеннее солнце прогревает воздух, и нам кажется, что наступило тепло. Земля остается еще долго холодной и влажной. Поэтому, посидев на земле, можно легко переохладиться. Само по себе переохлаждение не вызывает заболевание, однако оно является стрессом для организма. Любой стресс снижает иммунитет", – сказал врач.
Он добавил, что человек со сниженным иммунитетом больше подвержен заражению коронавирусом, поэтому призвал позаботиться о вакцинации. Медик подчеркнул, что не стоит возлагать надежды на покрывало, так как оно не спасет от холода и влажности.
Ранее в четырех столичных торговых центрах, расположенных на вылетных магистралях, начали работу выездные бригады вакцинации от COVID-19.
Также в настоящее время в столице действуют 100 пунктов вакцинации, открытых на базе городских поликлиник. Вакцинацию можно пройти без записи и в популярных общественных местах, где работают выездные бригады медиков. С графиком их работы можно ознакомиться на портале mos.ru.
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