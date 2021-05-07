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Общество

15:20

Краснокнижного черного коршуна заметили в Зеленограде

животные общество

Фото: depositphotos/DHDeposit18

В районе парка "Ровесник" в Зеленограде специалисты Мосприроды заметили черного коршуна, который занесен в Красную книгу Москвы и относится ко второй категории редкости. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

По словам специалистов, у птиц наступил сезон размножения и они устраивают гнезда на деревьях на высоте 10–12 метров. Самки высиживают от двух до четырех яиц, иногда самцы им помогают.

Размер черного коршуна меньше ворона. В длину птица может быть от 40 до 60 сантиметров. Взрослые птицы имеют темно-бурую расцветку и бурое с рыжеватым оттенком брюшко. Основание клюва и лапы желтые.

Специалисты отмечают находчивость коршуна. Птица наблюдает за людьми и животными, чтобы понять, где они находят пищу. Например, они следят за рыбаками, определяя рыбные места.

Ранее краснокнижных дятлов обнаружили специалисты "Мосприроды" в Измайловском парке и в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" в столице.

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