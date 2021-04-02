В Москву начали возвращаться перелетные птицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
В столицу начали возвращаться перелетные птицы. В настоящее время после зимовки уже прилетели скворцы, грачи и зяблики. Об этом сообщается на сайте ГПБУ "Мосприрода".
Отмечается, что в Москве обитает порядка 90 видов перелетных птиц. Так, например, скворцы были замечены в Битцевском лесу.
"Первыми появились самцы, которые начали искать места для гнезд: скворечники или дупла. Самки присоединяются к ним чуть позже. Несмотря на снежную весну, грачи, как обычно, прилетели во второй половине марта, по народной примете их заметили 17 марта, в день Герасима Грачевника", – рассказали в "Мосприроде".
По данным ведомства, в скором времени прилетят дрозды-рябинники, соловьи, варакушки, речные крачки, камышницы, городские ласточки, лесные завирушки, кулики-перевозчики, луговые чеканы, обыкновенные горихвостки, белые трясогузки и другие птицы. Некоторые из них занесены в Красную книгу столицы.
В "Мосприроде" также добавили, что в настоящее время важно правильно подкармливать пернатых, ведь у них могут возникнуть проблемы с кормом из-за холодов.
Ранее столичные ветеринары рассказали, как правильно ухаживать за пернатыми питомцами. Так, врач-орнитолог Анна Кубатина посоветовала владельцам следить за качеством оперения питомцев. Если перья тускнеют и выпадают, стоит обратиться к специалисту.
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