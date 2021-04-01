Москвичам рассказали, как правильно ухаживать за пернатыми питомцами

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Столичные ветеринары рассказали, как правильно ухаживать за пернатыми питомцами. Свои рекомендации они подготовили к Международному дню птиц, который отмечается 1 апреля, сообщили в комитете ветеринарии города Москвы.
"Мы создаем все условия для того, чтобы каждый желающий мог получить необходимую консультацию и услугу в наших ветеринарных клиниках. Для владельцев пернатых питомцев прием ведут врачи-орнитологи. Именно эти специалисты помогут установить причины плохого самочувствия и проконсультируют по вопросам, связанным с особенностью кормления и содержания птиц", – рассказал глава комитета Алексей Сауткин.
В ведомстве рассказали, что чаще всего москвичи держат дома волнистых попугаев. Также популярностью пользуются зебровые амадины. Это активная достаточно неприхотливая птица, которой обязательно нужна пара.
Врач-орнитолог Анна Кубатина посоветовала владельцам следить за качеством оперения питомцев. Если перья тускнеют и выпадают, стоит обратиться к специалисту.
Также специалист отметила, что перед тем, как заводить птицу, необходимо подготовить для нее место. Так, важно продумать, где расположить клетку. Она не должна находиться на сквозняке и в слишком темном месте. Размер клетки должен позволять птице перелетать с места на место.
"Прутья у клетки должны быть горизонтальными, в ней обязательно размещаются кормушка, поилка, жердочки и купалка. Если попугай живет в клетке один, ему стоит приобрести зеркало, иначе ему будет одиноко. К тому же зеркало поможет питомцу быстрее научиться говорить. Также хозяину следует следить за чистотой в клетке", – подчеркивается в материале.
Ветеринары рекомендуют выбирать чистые корма, а также добавлять в рацион птиц свежие овощи и фрукты.
Получить консультацию специалиста владельцы пернатых могут в одной из 26 государственных ветеринарных клиник столицы. Записаться на прием к ветеринару можно онлайн на mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону +7 (495) 612-04-25.
Ранее ветеринарный врач Татьяна Гольнева рассказала Москве 24, как правильно подготовить питомца к вакцинации. Она отметила, что прививки делают только здоровым животным.
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