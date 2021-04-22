Домики для насекомых появятся в столичных лесопарках

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичных лесопарках специалисты Мосприроды установят домики для насекомых. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды города.
В ведомстве отметили, что весной традиционно устанавливают домики для птиц.
"Однако не все знают, что домики нужны и насекомым", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в таких домиках могут поселиться пчелы-осмии, златоглазки, божьи коровки, наездники, журчалки, жужелицы и прочие насекомые.
"Послужит домик и "гостиницей" для полезных жуков, и "родильным домом", ведь в него могут забраться гусеницы перед превращением в куколок, из которых выведутся одни из самых красивых насекомых – бабочки", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что весной 2021 года на природных территориях Москвы появятся новые скворечники и другие домики для птиц. Новые постройки были сделаны участниками мастер-классов по акции "Здравствуйте, птицы" в честь Международного дня птиц, который отмечается 1 апреля.
В нынешнем году удалось сделать почти вдвое больше искусственных гнездовий, чем годом ранее. Так, в 2020 году было собрано и развешено 140 домиков, а в 2021 году готовы уже более 200 скворечников.
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