300 новых домиков для птиц появятся в городских парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Весной 2021 года на природных территориях Москвы появятся новые скворечники и другие домики для птиц. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

Новые постройки были сделаны участниками мастер-классов по акции "Здравствуйте, птицы" в честь Международного дня птиц, который отмечается 1 апреля.

В нынешнем году удалось сделать почти вдвое больше искусственных гнездовий, чем годом ранее. Так, в 2020 году было собрано и развешено 140 домиков, а в 2021 году готовы уже более 200 скворечников.

Готовые домики уже размещены в лесопарках Москвы, еще 100 только планируется развесить.

Как рассказали в Мосприроде, эксперты учреждения ведут наблюдение за тем, какие именно птицы занимают искусственные гнездовья. Специалисты собирают такую информацию, как время появления потомства и первые попытки птенцов выбраться из гнезда.

Акция по развешиванию скворечников стартовала в Москве в начале апреля. В Мосприроде порекомендовали размещать их в тихих местах на высоту от 4 метров и выше, гнездовья должны располагаться в тенистой кроне дерева.

