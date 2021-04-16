В Битцевском лесу и на Яузе заметили перелетных птиц

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На природных территориях Москвы начали появляться перелетные птицы. Так, на Яузе заметили лысух и трясогузок, в Битцевском лесу – пустельгу и певчего дрозда, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Как уточняется, в настоящее время птицы активно ищут корм, восстанавливая силы после перелета от мест зимовки.
"Миграция пернатых началась еще в марте, многие из них прилетели давно, уже обжились на новых местах, создали семьи и приступили к гнездованию. Наши специалисты на днях видели на Яузе лысух и трясогузок, в Битцевском лесу – пустельгу и певчего дрозда", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на других природных территориях города заметили сизых и озерных чаек, гоголей, зарянок и варакушек.
Отмечается, что в долине реки Яузы в последние годы становится все больше лысух, занесенных в Красную книгу Москвы под 1-й категорией редкости.
Ранее стало известно, что в Москве стартует ежегодная акция по развешиванию искусственных гнездовий "Здравствуйте, птицы!". Домики стоит вешать в тихих местах на высоту от 4 метров и выше, гнездовья должны располагаться в тенистой кроне дерева. При этом стоит проконтролировать, чтобы рядом с передней частью жилища не было ветвей, по которым могут забраться хищники.
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