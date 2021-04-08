В Москве стартовала акция по развешиванию скворечников

Фото: Агентство "Москва"

В Москве стартует ежегодная акция по развешиванию искусственных гнездовий "Здравствуйте, птицы!". Ее запускает ГПБУ "Мосприрода", передает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Стать участником акции может любой желающий.

"В Москву возвращаются перелетные пернатые, оседлые птицы тоже готовы создавать семьи и заводить птенцов. А для этого им нужно жилье. Смастерить для птиц подарки и помочь им решить "квартирный вопрос" может каждый, главное – знать, как именно нужно сделать домик, чтобы он понравился птицам. Искусственные гнездовья можно развешивать до поздней осени", – поделились в пресс-службе.

Там отметили, что домики стоит вешать в тихих местах на высоту от 4 метров и выше, гнездовья должны располагаться в тенистой кроне дерева. При этом стоит проконтролировать, чтобы рядом с передней частью жилища не было ветвей, по которым могут забраться хищники.

Ранее стало известно, что в Москву после зимовки уже прилетели скворцы, грачи и зяблики.

В скором времени прилетят дрозды-рябинники, соловьи, варакушки, речные крачки, камышницы, городские ласточки, лесные завирушки, кулики-перевозчики, луговые чеканы, обыкновенные горихвостки, белые трясогузки и другие птицы. Некоторые из них занесены в Красную книгу столицы.

