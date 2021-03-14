В московских лесах начали просыпаться пауки и другие членистоногие

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Пауки и другие членистоногие стали выходить из спячки на природных территориях Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

Специалисты Мосприроды отмечают, что для сохранности экосистемы города важны все ее обитатели. Пробуждение членистоногих совпадает с началом сезона размножения у птиц. Последние питаются пауками, чтобы восполнить запас сил после зимы. Также пауков и разных насекомых употребляют в пищу и вылупившиеся птенцы.

В ведомстве призвали горожан быть внимательными во время прогулок по лесам и паркам и бережно относиться в том числе к паукам.

Ранее в Анапе местные жители пожаловались на нашествие пауков, после которого некоторые районы оказались накрыты белой сеткой из паутины.

Представитель Россельхознадзора Геннадий Бабенко рассказал, что это природное явление связано с ранним потеплением и влажностью.