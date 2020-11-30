Новый вид насекомых открыли в Армении

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В Армении ученые открыли новый вид чешуекрылых насекомых, который ранее был неизвестным для науки, сообщает РИА Новости.

"Внешне особь похожа на Depressaria kondarella и Depressaria gaalhaszlerae. Но их различия были выявлены благодаря дифференциальному исследованию органов", – говорится в сообщении.

Новое насекомое назвали в честь села Урцадзор, в котором его обнаружили ученые Хартмут Ровек и Николай Савенков.

Ранее сообщалось, что российские ученые намерены вывести колонию моли, которая будет питаться пластиком. Специалисты рассчитывают, что таким методом получится бороться с распространением отходов.