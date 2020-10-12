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Регионы

16:03

Нашествие крупных пауков-волков напугало жителей Сочи

регионы

Фото: vk.com/this_is_sochi

Жители Сочи стали чаще находить пауков-волков в жилых домах, сообщает "Российская газета".

Уточняется, что эти крупные особи могут достигать в размере до 30 миллиметров. По словам специалистов, для людей они не представляют опасности.

По мнению руководителя секции экологии Сочинского отделения Русского географического общества Юлии Набережной, нашествие пауков-волков на квартиры не считается аномалией. Эксперт отметила, что на это повлияло снижение температуры.

Ранее жителей Великобритании предупредили о нашествии гигантских немецких "пьяных" ос. Насекомые отличаются повышенной агрессивностью. Эксперты связывают агрессию ос в нынешнем сезоне с теплым летом.

А в Турции эксперты зафиксировали ускоренное распространение азиатского тигрового комара. Насекомое отличается повышенной агрессивностью в сравнении с собратьями.

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