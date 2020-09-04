В Великобритании предупредили об агрессивных осах-гигантах

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Жителей Великобритании предупредили о нашествии гигантских немецких "пьяных" ос. Эти насекомые, как сообщает Daily Star, отличаются повышенной агрессивностью.

Глава местной компании по борьбе с вредителями Пол Бейтс посоветовал жителям страны быть внимательнее на улицах, и особенно в случае пикников. По словам специалиста, осы вступают в пик активности – матки откладывают яйца, после чего насекомые покидают ульи.

Эксперты связывают повышенную агрессию ос в нынешнем сезоне с теплым летом. При этом дело не только в климате – насекомых могло привлечь множество забродивших фруктов.

Британцам объяснили, что укусы гигантских ос ощущаются болезненнее. При встрече с насекомыми рекомендуется не размахивать руками – резкие движения могут быть восприняты как агрессия.

Ранее стало известно, что американские биологи выпустят миллионы генно-модифицированных комаров во Флориде. Специалисты получили разрешение на процедуру, с которой связывают поиск лечения от лихорадки денге.

