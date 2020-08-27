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Наука

27 августа, 00:01

Американские биологи выпустят миллионы генно-модифицированных комаров во Флориде

наука

Американские биологи наконец получили разрешение выпустить в природу генно-модифицированных комаров в штате Флорида. Эксперимент будет проведен на архипелаге Флорида-Кис. Его целью является борьба с лихорадкой денге. Подробнее об этом – в колонке обозревателя Николая Гринько.

Фото: AP Photo/Lynne Sladky

Среди заболеваний, распространенных в человеческой популяции, специалисты выделяют группу так называемых забытых тропических болезней. Несмотря на название, эти болезни вовсе не исчезли. Они неплохо изучены, методы их лечения известны, но у населения бедных стран просто нет средств на профилактику и медикаменты. Именно это становится причиной до полумиллиона ежегодных смертей в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

Среди таких "забытых" болезней – лихорадка денге. После Второй мировой войны она стала глобальной проблемой, поскольку распространилась в сотне стран с тропическим климатом. Летальность составляет до 20 тысяч человек в год. Один из очагов лихорадки – архипелаг Флорида-Кис, цепь коралловых островов на юго-востоке США.

Здесь живут примерно 80 тысяч человек, и подавляющее большинство населения находится за чертой бедности. Понятно, что эпидемиологическая обстановка архипелага далека от идеала.

Переносчики лихорадки денге – комары. Мы привыкли, что эти насекомые водятся на болотах, в лесах и тайге, но и тропические острова тоже являются зоной их обитания. Причем если раньше комары размножались в мелких стоячих водоемах, то сегодня на их популяцию влияет и антропогенный фактор. Жители регионов, похожих на Флорида-Кис, вынуждены хранить большие запасы пресной воды в глиняных сосудах, металлических бочках, бетонных цистернах, и именно туда комары откладывают яйца.

Возможно, американские специалисты не слишком беспокоились бы о здоровье бедняков Флорида-Кис, но архипелаг расположен всего в 25 километрах от побережья Майами, а для комаров это расстояние не препятствие, особенно при сильном попутном ветре. Поэтому Минздрав США давно применяет самые разные меры борьбы с лихорадкой денге. Во-первых, это медицинская помощь заболевшим, а во-вторых – химикаты для уничтожения комаров.

Фото: AP Photo/Felipe Dana

Понятно, что распыление ядов и пестицидов оказывает на природу негативное воздействие, поэтому ученые уже несколько лет предлагают использовать генно-модифицированных комаров. Правда официальные лица Флорида-Кис долго сопротивлялись, но 18 августа во время очередного заседания, после двух часов ожесточенных споров все же дали согласие.

В январе 2021 года на архипелаг будут доставлены несколько миллионов комариных яиц, из которых вылупятся самцы с измененным генетическим кодом (эту работу доверили провести британской биотехнологической компании Oxitec). Самцы будут абсолютно нормальными, но вот их потомство окажется нежизнеспособным.

Биологи уверены, это со временем приведет к существенному сокращению популяции комаров Флорида-Кис, а значит, и к сокращению случаев заболевания лихорадкой денге и другими опасными болезнями.

Между прочим, это не первый опыт модификации генного кода насекомых. В США уже выпускали в природу модифицированную розовую совку (Aedophron rhodites ) – подвид моли, который вредит хлопковым полям. Правда, изменения этих насекомых не касались их жизнеспособности: в ДНК совки был просто внесен маркер, позволяющий отслеживать миграцию. Но даже тогда нашлось много противников подобных экспериментов – в основном среди экологов, обеспокоенных возможными последствиями для экосистемы.

Возвращаясь к комарам архипелага Флорида-Кис: биотехнологи заверяют, что тщательно изучили все возможные варианты воздействия эксперимента на природу и не нашли ни одного хоть сколько-нибудь опасного. С вероятностью 99,9% модифицированные самцы и их потомство вымрут к третьему-пятому поколению, но за это время общая численность популяции заметно сократится.

Хочется верить, что все так и произойдет. Хотя…

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Гринько Николай

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