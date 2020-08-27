Американские биологи выпустят миллионы генно-модифицированных комаров во Флориде

Американские биологи наконец получили разрешение выпустить в природу генно-модифицированных комаров в штате Флорида. Эксперимент будет проведен на архипелаге Флорида-Кис. Его целью является борьба с лихорадкой денге. Подробнее об этом – в колонке обозревателя Николая Гринько.
Среди заболеваний, распространенных в человеческой популяции, специалисты выделяют группу так называемых забытых тропических болезней. Несмотря на название, эти болезни вовсе не исчезли. Они неплохо изучены, методы их лечения известны, но у населения бедных стран просто нет средств на профилактику и медикаменты. Именно это становится причиной до полумиллиона ежегодных смертей в странах Азии, Африки и Латинской Америки.
Среди таких "забытых" болезней – лихорадка денге. После Второй мировой войны она стала глобальной проблемой, поскольку распространилась в сотне стран с тропическим климатом. Летальность составляет до 20 тысяч человек в год. Один из очагов лихорадки – архипелаг Флорида-Кис, цепь коралловых островов на юго-востоке США.
Переносчики лихорадки денге – комары. Мы привыкли, что эти насекомые водятся на болотах, в лесах и тайге, но и тропические острова тоже являются зоной их обитания. Причем если раньше комары размножались в мелких стоячих водоемах, то сегодня на их популяцию влияет и антропогенный фактор. Жители регионов, похожих на Флорида-Кис, вынуждены хранить большие запасы пресной воды в глиняных сосудах, металлических бочках, бетонных цистернах, и именно туда комары откладывают яйца.
Возможно, американские специалисты не слишком беспокоились бы о здоровье бедняков Флорида-Кис, но архипелаг расположен всего в 25 километрах от побережья Майами, а для комаров это расстояние не препятствие, особенно при сильном попутном ветре. Поэтому Минздрав США давно применяет самые разные меры борьбы с лихорадкой денге. Во-первых, это медицинская помощь заболевшим, а во-вторых – химикаты для уничтожения комаров.
Понятно, что распыление ядов и пестицидов оказывает на природу негативное воздействие, поэтому ученые уже несколько лет предлагают использовать генно-модифицированных комаров. Правда официальные лица Флорида-Кис долго сопротивлялись, но 18 августа во время очередного заседания, после двух часов ожесточенных споров все же дали согласие.
В январе 2021 года на архипелаг будут доставлены несколько миллионов комариных яиц, из которых вылупятся самцы с измененным генетическим кодом (эту работу доверили провести британской биотехнологической компании Oxitec). Самцы будут абсолютно нормальными, но вот их потомство окажется нежизнеспособным.
Между прочим, это не первый опыт модификации генного кода насекомых. В США уже выпускали в природу модифицированную розовую совку (Aedophron rhodites ) – подвид моли, который вредит хлопковым полям. Правда, изменения этих насекомых не касались их жизнеспособности: в ДНК совки был просто внесен маркер, позволяющий отслеживать миграцию. Но даже тогда нашлось много противников подобных экспериментов – в основном среди экологов, обеспокоенных возможными последствиями для экосистемы.
Возвращаясь к комарам архипелага Флорида-Кис: биотехнологи заверяют, что тщательно изучили все возможные варианты воздействия эксперимента на природу и не нашли ни одного хоть сколько-нибудь опасного. С вероятностью 99,9% модифицированные самцы и их потомство вымрут к третьему-пятому поколению, но за это время общая численность популяции заметно сократится.
Хочется верить, что все так и произойдет. Хотя…