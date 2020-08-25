Угрожает ли человечеству аномальная вмятина в магнитном поле Земли?

Ученые заметили, что аномальная "дыра" в магнитном поле Земли понемногу растет и двигается. Ее изучением занимаются специалисты NASA. Исследователи отмечают, что аномалия мешает работе спутников. Стоит ли бояться ослабления магнитного поля Земли и могут ли из-за этого поменяться местами север и юг – разбирался обозреватель Николай Гринько.



Возможно, вы будете удивлены, но магнитное поле Земли необходимо нам не только для того, чтобы стрелка компаса показывала на север. Скорее, наоборот: ориентация на географические полюса Земли – это побочное (и даже случайное) явление.

На самом деле магнитное поле – это едва ли не главнейшая причина того, что на нашей планете вообще возможна жизнь. Дело в том, что магнитосфера, окружающая земной шар, представляет собой настоящую ловушку для протонов и нейтронов и по этой причине не подпускает к Земле потоки космических частиц.



Магнитное поле защищает нас от космической (в первую очередь солнечной) радиации.



В том, насколько это важно, можно убедиться на примере Марса. По мнению ученых, у Красной планеты когда-то было довольно сильное магнитное поле, но со временем угасло – сегодня оно примерно в 500 раз слабее земного. Защиты от ионизирующего излучения не стало, и в результате космический ветер просто-напросто "сдул" с Марса большую часть его атмосферы. Именно поэтому на планете нет жидкой воды: из-за низкого атмосферного давления она может присутствовать там только в виде льда или газа.

При этом марсианский радиационный фон в 13 раз выше, чем на Земле, и это притом, что орбита Марса пролегает почти на 100 миллионов километров дальше от Солнца, чем земная. Итог: если на Марсе когда-то и была жизнь, то отсутствие магнитного поля уничтожило ее.

Но вернемся на Землю. Источник нашего магнитного поля находится глубоко под поверхностью планеты – это жидкое внешнее ядро Земли, состоящее в основном из расплавленных железа и никеля. Его толщина около 2 000 километров, а постоянное движение жидких металлов и генерирует магнитное поле – сильное и достаточно равномерное. Но над ядром, в земной коре часто встречаются месторождения магнитных пород, которые экранируют, снижают или усиливают основное поле. В результате этого в таких местах образуются магнитные аномалии – тоже довольно стабильные.

Но над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана ученые обнаружили в поле необычно слабое место, которое назвали Южно-Атлантической аномалией (или SAA). От прочих оно отличается тем, что постоянно (пусть и очень медленно) перемещается. На основании этих данных исследователи сделали вывод, что аномалия вызвана не магнитными породами, а процессами, происходящими в жидком ядре планеты. В районе SAA напряженность магнитного поля ниже обычного; ученые называют это вмятиной.



В результате защита от космических частиц тут снижена и солнечная радиация легче достигает поверхности Земли.



Пока аномалия не оказывает заметного влияния на жизненные процессы, но небольшое повышение уровня излучения мешает спутникам – именно поэтому за изучение "вмятины" взялись специалисты космического агентства NASA. Дело в том, что многие космические аппараты (включая даже МКС) при движении по орбитам проходят через Южно-Атлантическую аномалию и в этот момент подвергаются усиленной бомбардировке заряженными частицами.

Несмотря на то что вероятность сбоя при попадании частицы в какой-нибудь электронный компонент ничтожно мала, при прохождении через SAA все же приходится на всякий случай отключать некоторые системы (чаще всего – второстепенные). Но, например, космический телескоп "Хаббл" в этом районе отключается полностью: его тонкие инструменты вообще не способны работать при таком уровне излучения.

Общий тон научных публикаций по этому поводу таков: аномалия довольно неплохо изучена, меры предосторожности принимаются, заметного влияния на поверхность нет, волноваться не о чем. Звучит обнадеживающе. Хотя…

