Таяние ледников Гренландии достигло точки невозврата. Ждет ли планету всемирный потоп?

Ученые из Университета штата Огайо заявили, что ледник, покрывающий Гренландию, стремительно тает и этот процесс уже прошел точку невозврата, после которой остановить таяние льда уже не смогут никакие природные условия. Обозреватель Николай Гринько – о том, чем чревато стремительное таяние ледников.

Гренландия – очень необычное место. Это самый большой остров на планете Земля, который географически относится к Северной Америке (поскольку расположен в ее северо-восточной части), а политически – к Европе (поскольку является автономной территорией, входящей в состав Дании).

Дорог тут практически нет, а плотность населения самая низкая в мире – 0,027 человека на квадратный километр. Но главное – три четверти острова покрыто ледяным щитом, вторым по размеру в мире после Антарктического. Его средняя толщина – полтора километра, а максимальная – больше трех. По поводу возраста ледника ученые до сих пор спорят: одни говорят, что ему 110 тысяч лет, другие – что он почти в два раза старше.

Гренландский ледяной щит, как любые другие ледники, движется и меняется. Лед спускается к краям острова со скоростью около 150 метров в год и там откалывается, образуя айсберги. Однако среднее количество льда долгое время оставалось примерно одинаковым: снег и атмосферная влага, замерзая, компенсировали отток.



Но самые последние данные говорят о том, что снегопады больше не справляются с пополнением гренландского льда, поскольку скорость его таяния резко увеличилась.



Исследователи собрали в одну базу результаты измерений за несколько десятков лет: подсчитывали количество льда, теряемого Гренландией ежегодно, и объемы выпадающих на нее осадков. Выяснилось, что сегодня первое число намного превышает второе, то есть щит тает быстрее, чем нарастает. В 1980–90-е годы эти показатели были приблизительно равными: в эти десятилетия Гренландия теряла по 450 миллиардов тонн льда ежегодно, но за это время снег намерзал на остров в таком же объеме. То есть даже с учетом летнего таяния и зимнего намерзания размер ледяного щита оставался прежним. Но с наступлением XXI века средняя скорость таяния увеличилась до 500 миллиардов тонн в год, а вот количество выпадающих осадков осталось прежним.

Динамика этого процесса нарастает. Ледники, двигаясь к океану, попадают в относительно теплую зону, от чего тают еще быстрее. В результате разрушение Гренландского ледяного щита приобрело необратимый характер: ученые говорят, что даже если глобальное потепление прямо сейчас остановится (к чему нет никаких предпосылок), то лед в Гренландии все равно будет таять, а со временем исчезнет совсем. Мало того, его не спасет даже снижение средней температуры по планете (которого совершенно точно не произойдет в ближайшем будущем).

По самым пессимистичным подсчетам, ледяной щит может полностью растаять к 3000 году, то есть уже через 980 лет. Его объем расценивается приблизительно в 2,85 миллиона кубических километров, и, хотя воды из него получится немного меньше, это все равно приведет к подъему уровня Мирового океана на целых 7 метров.



Понятно, что это приведет к затоплению множества прибрежных городов во всем мире.



Кстати, ученые, опубликовавшие это исследование, не стали делать никаких выводов о причине сокращения ледяного покрова Гренландии, а также остереглись давать какие-либо долгосрочные прогнозы. В отчете указано, что "причина ускорения (таяния льда) и будущие изменения неизвестны". Наверное, это может внушать нам некоторый оптимизм. Хотя…

