Врач-аллерголог рассказал, как вести себя при укусе осы

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Осенью осы ищут место для зимней спячки, им могут стать и квартиры россиян. Врач-аллерголог Владимир Болибок дал рекомендации на случай, если насекомое залетело домой и укусило, сообщает News.ru.

По словам специалиста, если оса укусила человека, то надо оперативно отреагировать, чтобы избежать серьезных последствий. Болибок напомнил, что осы впрыскивают яд, на который у человека может быть абсолютно непредсказуемая реакция.

"Яд обладает токсическими свойствами, и все люди по-разному его переносят. В этом случае большое значение имеет количество укусивших насекомых и возраст пострадавшего человека. Еще один аспект – это аллергическая реакция", – предупреждает врач. По его словам, аллергия может начаться, если человека ранее кусала оса или пчела.

В том случае если оса ужалила дома, то к месту укуса рекомендуется приложить что-нибудь холодное, чтобы вызвать спазм сосудов – это замедлит распространение яда. Наиболее тяжелой реакцией, как подчеркивает медик, будет анафилактический шок. В результате требуется срочная медицинская помощь – укол адреналина.

При ожидании врачей человека, которого укусила оса, нужно положить так, чтобы его голова была чуть ниже туловища и ноги поднять кверху. Еще Болибок рекомендует щипать или покалывать человека, так как эти действия приведут к выработке "естественного адреналина".

Ранее иммунолог назвала наиболее важные витамины в осенний период. По словам специалиста, защите от сезонных заболеваний способствует потребление продуктов с наличием бета-каротина.