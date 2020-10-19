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В партии "Зеленые" прокомментировали смерть эколога от укуса осы

"Счет мог идти на секунды". Что известно о смерти эколога от укуса осы
происшествия

В столице 19 октября погибла известный эколог, член центрального совета партии "Зеленые" Александра Аставина. Предположительно, смерть могла наступить из-за укуса осы. Разбираемся, почему не удалось спасти 39-летнюю москвичку.

Фото: соцсети

Спряталась в соке?

По данным "Московского комсомольца", трагический инцидент произошел утром 19 октября. Александра Аставина находилась в своей квартире в Северном Измайлове. Якобы незадолго до смерти она разговаривала по телефону. По неподтвержденной информации, погибшая, предположительно, пила сок и не заметила, как в пакете с напитком оказалась оса: насекомое укусило ее в губу.

Аставина успела рассказать о случившемся своему собеседнику и продолжила разговор, но буквально через несколько минут повесила трубку, сославшись на плохое самочувствие, пишут СМИ. Больше на звонки она не отвечала. Знакомый, который разговаривал с Аставиной по телефону, поехал к ней в квартиру, но дверь никто не открыл.

Вскрывали замок уже в присутствии полиции, МЧС и бригады скорой помощи. В квартире правоохранители обнаружили тело 39-летней москвички. У нее остались муж и маленький сын. Ребенка передали родственникам, супруг погибшей сейчас находится в командировке на Новой Земле.

СМИ со ссылкой на знакомого погибшей сообщают, что на аллергию и здоровье в целом Аставина не жаловалась. По предварительной информации, она умерла от анафилактического шока.

Фото: depositphotos/moritorus

Место укуса

Председатель партии зеленых Анатолий Панфилов подтвердил Москве 24, что причиной смерти Аставиной стал укус осы.

Но я не могу сказать на 100%, что в итоге произошло, сердце отказало в результате укуса или какое-то удушающее состояние. О том, что у нее есть такая аллергия, лично я ничего не знал. Мы в шоке, никто еще не отошел от случившегося.
Анатолий Панфилов
председатель партии зеленых

Панфилов назвал Александру Аставину человеком на 200% зеленой направленности.

"Она очень болела за природу, животный мир. Знала много языков, с ее помощью мы общались с зарубежными зелеными, устанавливали контакты. Даже в одежде у нее всегда присутствовала зеленая тематика. Она всегда была заточена на решение экологических проблем", – вспоминает он.

В свою очередь, иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала Москве 24, что аллергическая реакция после укуса жалящих насекомых может наступить мгновенно.

При анафилактическом шоке человек просто не успеет сам себе оказать помощь даже при наличии соответствующих медицинских препаратов и знаний, как необходимо действовать в таких случаях. Он может развиться в течение нескольких минут, а то и секунд.
Надежда Логина
иммунолог-аллерголог

Врач отметила, что роковым обстоятельством в трагедии могло стать и место укуса.

"Кровоснабжение лица, шеи очень активное. Это самое опасное обстоятельство в таких ситуациях. Если кусает в конечность, это тоже опасно, но здесь ситуация может развиваться медленнее", – подчеркнула эксперт.

Чтобы не допускать трагических последствий, врач призвала пациентов с любыми формами аллергии обязательно обращаться к специалистам.

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