СК начал проверку по факту получения женщиной ожогов после операции в столичной клинике

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи организовали доследственную проверку по факту получения женщиной ожогов после операции в столичной частной клинике. Об этом говорится на сайте СК РФ.

Потерпевшая рассказала следователям, что получила ожоги в области поясницы в частной клинике на улице Щукинской. Сейчас специалисты намерены опросить руководство и сотрудников учреждения. После проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Росздравнадзоре рассказали о нелегальной работе клиники, в которой умерла пациентка. Она стала жертвой интимной пластики, которую проводил врач без лицензии на осуществление медицинской деятельности по данному профилю.

В августе следователи проверяли сообщения СМИ о том, что в частной медицинской клинике на западе столицы за непродолжительное время погибли пять пациентов.

