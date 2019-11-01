Муж пострадавшей от врачебной ошибки девушки рассказал о травле в соцсетях

Жительница Екатеринбурга стала жертвой врачебной ошибки, сообщили СМИ. Десять лет назад девушка сильно мучилась из-за гайморита и даже перенесла операцию. После нее екатеринбурженке поставили катетер, который впоследствии так и не сняли. Оставленный в теле инородный предмет спровоцировал нагноение, в результате чего девушке сказали, что нужно удалять весь верхний ряд зубов. Разбираемся в произошедшем и рассказываем, как пациент может отстоять свои права.
"Ей разворотили весь нос"
В 2009 году Татьяна Турковская обратилась в Екатеринбургский медицинский центр с жалобами на гайморит. Ее прооперировали, после чего поставили катетер, который должен был постепенно вывести весь гной из носовых пазух.
Но на очередном приеме у врача тот не обнаружил в носу у пациентки силиконовую трубку. При этом Татьяна утверждала, что катетер не доставала, да и сам он не выпадал. Специалист посчитал, что "в этом ничего страшного нет", и поставил новое изделие. По окончании лечения его извлекли, однако предыдущий катетер так и остался в теле девушки, сообщили СМИ.
Узнать об этом Турковской "посчастливилось" на приеме у стоматолога только спустя десять лет. Ей делали снимок верхней челюсти, на котором врачи случайно обнаружили неприятную картину: у Татьяны загноилась гайморова пазуха. Причем гноя накопилось так много, что нужно было удалять весь верхний ряд зубов.
После этого девушка с супругом экстренно обратились в челюстно-лицевую клинику, чтобы достать забытый катетер.
"Операцию делали 10 октября. Ей разворотили весь нос, чтобы достать эту трубку. Сейчас она на успокоительных, у нее воспалился лицевой нерв, делаем промывание каждый день. Мы уже потратили больше 200 тысяч рублей", – рассказал журналистам муж Татьяны Олег Турковский.
По его словам, пара уже обращалась в клинику, в которой девушку когда-то прооперировали. Но там якобы заявили, что ничем не могут помочь, да и сама врач не помнит такую пациентку. Теперь Турковские намерены через суд доказать врачебную ошибку, из-за которой Татьяна лишилась здоровья и крупной суммы денег.
Олег также рассказал Москве 24, что закрыл аккаунт жены в соцсетях, чтобы ей не писали разного рода "хейтеры".
"Я не знаю, откуда они берутся, – в интернете полно как хороших, так и не очень людей. А она и так на успокоительных", – подчеркнул Турковский.
Пробили череп
В ноябре 2018 года Каролина Саргисян отправилась в московскую частную клинику "Сфера", чтобы изменить форму носа. Однако пластическая операция закончилась для девушки реанимацией с отеком легких, мозга и геморрагическим шоком. Кроме того, после случившегося девушка частично потеряла память.
Сама операция прошла успешно, если так можно сказать, с учетом последовавших событий. Пациентке проводили поддерживающую терапию, которую назначает врач-анестезиолог. Однако в какой-то момент начались проблемы. Каролина рассказала, что перед тем, как оказаться в реанимации, она провела в клинике два дня. Первую ночь девушка не спала, и ей дали лекарственный препарат, после которого она начала бредить. А поставленные позже капельницы лишь ухудшили состояние.
После этого у нее началось кровотечение. В конце концов, девушку перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Вернуться к жизни ей помогли только в Первой градской больнице. Сейчас девушка до сих пор проходит курс реабилитации.
Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По версии следствия, 12 ноября в клинике "Сфера" при проведении ринопластики девушке было пробито основание черепа.
Анестезиолога клиники Льва Хитрина поместили под домашний арест, а директора Гульнару Шах и хирурга Геворга Степаняна заключили под стражу. А в Росздравнадзоре рассказали, что деятельность клиники была приостановлена. Однако 1 ноября СМИ сообщили, что после выхода из СИЗО Степанян сбежал за границу от следствия. На данный момент никто из обвиняемых так и не признал свою вину, а ущерб здоровью девушки полностью не был возмещен.
Спустя почти год после неудачной операции Каролина Саргисян рассказала Москве 24 о своем состоянии и о том, сколько ей приходится тратить денег на лекарства для восстановления.
"Сейчас я чувствую себя на тройку из пяти, удовлетворительно. Мое лечение еще не закончилось, я еще восстанавливаюсь. Пью израильские препараты, потому что нужно восстанавливать органы. Проверяюсь каждые полгода, буду пить, пока не приду в былую форму. Врачи в шоке, что я восстанавливаюсь быстро, для них это нонсенс. По прогнозам, мне придется восстанавливать органы пару лет", – пояснила она.
По ее словам, директор клиники только частично выплатила ей денежную компенсацию, но эта сумма не способна покрыть все расходы.
Каролина добавила, что в отличие от физического состояния ее психика до сих пор не восстановилась.
"Мне придется ложиться под нож, потому что у меня перфорация, и ее надо исправлять, чтобы не появилось осложнений. А я не могу: я уколов сейчас боюсь, я лишний раз таблетку от головы не выпью! Мы связывались с хирургами в Германии, выслали им мою историю, они в принципе согласны меня взять", – рассказала собеседница Москвы 24.
Каролина добавила, что очень удивлена побегом за границу врача, который ее покалечил. "Я не знаю, какую историю он придумал, чтобы выехать. Я не понимаю, как человек может выехать из страны, если идет суд! Слышала, что он продал все в Армении и находится в США", – пояснила она.
В конце концов, девушка подчеркнула, что надо "поладить с собой, а потом идти к хирургу".
"Я хочу, чтобы девочки, прежде чем ложиться на операцию, постарались найти гармонию с собой, покопаться в себе, найти баланс. Нужно полюбить себя", – заключила собеседница Москвы 24.
"Ошибаются все"?
Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский рассказал Москве 24, что пациентам, которые пострадали от врачебных ошибок, лучше сначала долечится, а уже потом подавать в суд.
"Пока история не закончена, суд не понимает, какой был оказан вред здоровью, чем все закончится. Кроме того, после лечения появятся записи в истории болезни, диагнозы, а они являются доказательствами по делу", – пояснил эксперт.
Кроме того, по его словам, застраховаться от врачебных ошибок, к сожалению, невозможно.
"У нас был случай, когда женщина у одних и тех же врачей сначала родила нормально, а через 7 лет у них же погибла вместе с ребенком. Ошибаются все. Даже известные врачи Рошаль и Бакерия тоже говорят, что и у них были ошибки", – пояснил Саверский.
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