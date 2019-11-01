Муж пострадавшей от врачебной ошибки девушки рассказал о травле в соцсетях

Жительница Екатеринбурга стала жертвой врачебной ошибки, сообщили СМИ. Десять лет назад девушка сильно мучилась из-за гайморита и даже перенесла операцию. После нее екатеринбурженке поставили катетер, который впоследствии так и не сняли. Оставленный в теле инородный предмет спровоцировал нагноение, в результате чего девушке сказали, что нужно удалять весь верхний ряд зубов. Разбираемся в произошедшем и рассказываем, как пациент может отстоять свои права.

"Ей разворотили весь нос"

Фото: телеграм-канал Life Shot

В 2009 году Татьяна Турковская обратилась в Екатеринбургский медицинский центр с жалобами на гайморит. Ее прооперировали, после чего поставили катетер, который должен был постепенно вывести весь гной из носовых пазух.

Но на очередном приеме у врача тот не обнаружил в носу у пациентки силиконовую трубку. При этом Татьяна утверждала, что катетер не доставала, да и сам он не выпадал. Специалист посчитал, что "в этом ничего страшного нет", и поставил новое изделие. По окончании лечения его извлекли, однако предыдущий катетер так и остался в теле девушки, сообщили СМИ.

Узнать об этом Турковской "посчастливилось" на приеме у стоматолога только спустя десять лет. Ей делали снимок верхней челюсти, на котором врачи случайно обнаружили неприятную картину: у Татьяны загноилась гайморова пазуха. Причем гноя накопилось так много, что нужно было удалять весь верхний ряд зубов.

После этого девушка с супругом экстренно обратились в челюстно-лицевую клинику, чтобы достать забытый катетер.

"Операцию делали 10 октября. Ей разворотили весь нос, чтобы достать эту трубку. Сейчас она на успокоительных, у нее воспалился лицевой нерв, делаем промывание каждый день. Мы уже потратили больше 200 тысяч рублей", – рассказал журналистам муж Татьяны Олег Турковский.



Фото: соцсети

По его словам, пара уже обращалась в клинику, в которой девушку когда-то прооперировали. Но там якобы заявили, что ничем не могут помочь, да и сама врач не помнит такую пациентку. Теперь Турковские намерены через суд доказать врачебную ошибку, из-за которой Татьяна лишилась здоровья и крупной суммы денег.

Олег также рассказал Москве 24, что закрыл аккаунт жены в соцсетях, чтобы ей не писали разного рода "хейтеры".

"Я не знаю, откуда они берутся, – в интернете полно как хороших, так и не очень людей. А она и так на успокоительных", – подчеркнул Турковский.

Пробили череп

Фото: соцсети

В ноябре 2018 года Каролина Саргисян отправилась в московскую частную клинику "Сфера", чтобы изменить форму носа. Однако пластическая операция закончилась для девушки реанимацией с отеком легких, мозга и геморрагическим шоком. Кроме того, после случившегося девушка частично потеряла память.

Сама операция прошла успешно, если так можно сказать, с учетом последовавших событий. Пациентке проводили поддерживающую терапию, которую назначает врач-анестезиолог. Однако в какой-то момент начались проблемы. Каролина рассказала, что перед тем, как оказаться в реанимации, она провела в клинике два дня. Первую ночь девушка не спала, и ей дали лекарственный препарат, после которого она начала бредить. А поставленные позже капельницы лишь ухудшили состояние.

После этого у нее началось кровотечение. В конце концов, девушку перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Вернуться к жизни ей помогли только в Первой градской больнице. Сейчас девушка до сих пор проходит курс реабилитации.

Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По версии следствия, 12 ноября в клинике "Сфера" при проведении ринопластики девушке было пробито основание черепа.

Анестезиолога клиники Льва Хитрина поместили под домашний арест, а директора Гульнару Шах и хирурга Геворга Степаняна заключили под стражу. А в Росздравнадзоре рассказали, что деятельность клиники была приостановлена. Однако 1 ноября СМИ сообщили, что после выхода из СИЗО Степанян сбежал за границу от следствия. На данный момент никто из обвиняемых так и не признал свою вину, а ущерб здоровью девушки полностью не был возмещен.

Спустя почти год после неудачной операции Каролина Саргисян рассказала Москве 24 о своем состоянии и о том, сколько ей приходится тратить денег на лекарства для восстановления.

"Сейчас я чувствую себя на тройку из пяти, удовлетворительно. Мое лечение еще не закончилось, я еще восстанавливаюсь. Пью израильские препараты, потому что нужно восстанавливать органы. Проверяюсь каждые полгода, буду пить, пока не приду в былую форму. Врачи в шоке, что я восстанавливаюсь быстро, для них это нонсенс. По прогнозам, мне придется восстанавливать органы пару лет", – пояснила она.

По ее словам, директор клиники только частично выплатила ей денежную компенсацию, но эта сумма не способна покрыть все расходы.



Каролина Саргисян Сумма лечения намного больше, конечно же. Препараты дорогие, в месяц уходит 70 тысяч рублей только на них. И дело не только в препаратах, но и в реабилитации. Мне нужен хороший климат, мне приходится ездить туда, где хорошая погода. 500 тысяч рублей, которые нам дали, это просто ни о чем.

Каролина добавила, что в отличие от физического состояния ее психика до сих пор не восстановилась.

"Мне придется ложиться под нож, потому что у меня перфорация, и ее надо исправлять, чтобы не появилось осложнений. А я не могу: я уколов сейчас боюсь, я лишний раз таблетку от головы не выпью! Мы связывались с хирургами в Германии, выслали им мою историю, они в принципе согласны меня взять", – рассказала собеседница Москвы 24.

Каролина добавила, что очень удивлена побегом за границу врача, который ее покалечил. "Я не знаю, какую историю он придумал, чтобы выехать. Я не понимаю, как человек может выехать из страны, если идет суд! Слышала, что он продал все в Армении и находится в США", – пояснила она.



Каролина Саргисян Врачебные ошибки бывают, врачи не боги. Но когда это 20 раз, я ведь не первая, это должно наказываться по всей строгости. Пусть они будут счастливы, здоровы и богаты, но они не должны врачевать! Они не должны соприкасаться с жизнями людей. Сколько молодых девочек умерли на операции? И не от ошибок, а от безалаберного отношения к людям и жажды денег, которая их ослепила. И эти истории должны иметь огласку.

В конце концов, девушка подчеркнула, что надо "поладить с собой, а потом идти к хирургу".

"Я хочу, чтобы девочки, прежде чем ложиться на операцию, постарались найти гармонию с собой, покопаться в себе, найти баланс. Нужно полюбить себя", – заключила собеседница Москвы 24.

"Ошибаются все"?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский рассказал Москве 24, что пациентам, которые пострадали от врачебных ошибок, лучше сначала долечится, а уже потом подавать в суд.

"Пока история не закончена, суд не понимает, какой был оказан вред здоровью, чем все закончится. Кроме того, после лечения появятся записи в истории болезни, диагнозы, а они являются доказательствами по делу", – пояснил эксперт.



Александр Саверский президент Лиги защитников пациентов Если был причинен легкий вред здоровью, то тут претензионный порядок, то есть пишется претензия. Если вред серьезный, а иногда бывает, что неустранимый, то, соответственно, пишется заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, по его словам, застраховаться от врачебных ошибок, к сожалению, невозможно.



Александр Саверский президент Лиги защитников пациентов Выбор врачей – это глупость, нет никаких принципов, по которым вы можете выбрать. Ошибаются практически все, и никогда не узнаешь, когда и на чем врач ошибется.

"У нас был случай, когда женщина у одних и тех же врачей сначала родила нормально, а через 7 лет у них же погибла вместе с ребенком. Ошибаются все. Даже известные врачи Рошаль и Бакерия тоже говорят, что и у них были ошибки", – пояснил Саверский.



Анатолий Федотов, Екатерина Рукавичникова