Главу пластической клиники, где пострадала пациентка, перевели под домашний арест

Мосгорсуд перевел под домашний арест директора московской клиники пластической хирургии "Сфера" Гульнару Шах.

"Постановление Симоновского суда изменить, меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подсудимой Г. Шах изменить на домашний арест", – сказала судья, передает РИА Новости.

Уголовное дело на Шах завели после того, как пациентка Каролина Саргисян после ринопластики, сделанной в "Сфере" впала в кому. Как рассказал адвокат потерпевшей, никто со стороны обвиняемых не признал свою вину и не предложил возместить ущерб.

По версии следствия, 12 ноября в клинике "Сфера" при проведении ринопластики девушке было пробито основание черепа. Из-за этого у нее открылось сильное кровотечение и произошел отек.

Пострадавшую без сознания доставили в городскую больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас пострадавшая выписана из больницы, она находится на амбулаторном лечении.

Накануне Росздравнадзор приостановил работу клиники. Выяснилось, что там без лицензии оказывали медицинскую помощь по некоторым профилям, включая пластическую хирургию.