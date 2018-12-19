Частную клинику закрыли после травмы пациентки на столе пластического хирурга

Частную клинику, где при ринопластике пострадала пациентка, временно закрыли

Работу частной клиники в Москве, в которой пациентка пострадала во время ринопластики, приостановили, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

В "Клинике доктора Шах", переименованной в ООО "НПЦ РХ "СФЕРА", выявили грубые нарушения. В частности, там без лицензии оказывали медицинскую помощь по некоторым профилям, включая пластическую хирургию.

Также не велось круглосуточное наблюдение за пациентами в послеоперационном периоде, отсутствовало необходимое медицинское оборудование, использовались лекарственные средства с истекшим сроком годности.

Во время ринопластики девушке врачи пробили основание черепа. Из-за этого у нее открылось сильное кровотечение, которое хирурги не смогли остановить самостоятельно.

Женщине пришлось вызывать скорую помощь. В течение нескольких недель за ее жизнь боролись врачи Городской клинической больницы №1 имени Пирогова. Сейчас потерпевшую выписали на амбулаторное долечивание.

После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".