СК проверяет информацию о гибели пяти пациентов в частной клинике на западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Следователи проверят сообщения СМИ о том, что в частной медицинской клинике на западе столицы за непродолжительное время погибли пять пациентов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на стершего помощника руководителя ГСУ СК России по городу Юлию Иванову.

"По фактам, изложенным в новостном сюжете федерального канала, следственными органами ГСУ СК РФ по Москве организовано проведение доследственной проверки", – сказала Иванова.

Она отметила, что, согласно данным СМИ, родственники умерших считают, что их близким были оказаны некачественные услуги.

Ранее в Росздравнадзоре рассказали о нелегальной работе клиники, в которой умерла пациентка. Она стала жертвой интимной пластики, которую проводил врач без лицензии на осуществление медицинской деятельности по данному профилю.

В марте мужчина скончался во время операции по ринопластике в московской клинике. Предварительной причиной смерти мужчины назвали острое нарушение мозгового кровообращения.