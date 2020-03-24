Мужчина скончался во время операции по ринопластике в московской клинике

13:34 (обновлено 24.03.2020 14:24)
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице скончался мужчина во время операции по исправлению носовой перегородки. В связи с инцидентом Росздравнадзор начал проверку, передает Агентство "Москва".
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по данному инциденту", – заявили в пресс-службе организации. Установлено, что пациент обратился в медицинское учреждение для проведения ринопластики.
Предварительной причиной смерти мужчины назвали острое нарушение мозгового кровообращения.
Следователи также начали доследственную проверку по факту гибели мужчины во время проведения ринопластики.
"В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти"). По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
Прошлой осенью СК возбудил дело после смерти пациентки в частной московской клинике.
Кроме того, ранее стало известно, что подросток в Москве умер от осложнений после удаления зуба.
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