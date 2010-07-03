СК возбудил дело после смерти пациентки в частной московской клинике

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет завел уголовное дело после смерти женщины в частной столичной клинике, сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.

По информации следствия, 9 ноября в медучреждение на западе города поступила пациентка. Ее ввели в медикаментозную кому и поместили в реанимацию, через несколько дней она скончалась в клинике.

Как объяснила родственница, сотрудники частной клиники не разрешали им перевести женщину для лечения в другую больницу. Причиной, по ее словам, стала задолженность по оплате медуслуг.

СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациентки. Обстоятельства случившегося выясняются. После получения необходимых медицинских документов специалисты проведут комиссионную судебно-медицинскую экспертизу.

В начале месяца следователи начали выяснять обстоятельства смерти 17-летнего пациента. Он умер, несмотря на оказанную медицинскую помощь, от сильного кровотечения через месяц после удаления зуба в одной из клиник на юго-западе Москвы.

В октябре стало известно о женщине, умершей после пластической операции в частной клинике. Было возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы. Уточнялось, что самочувствие 31-летней пациентки ухудшилось после операции в августе. Скорая госпитализировала ее в городскую клиническую больницу. 1 октября пациентка скончалась.