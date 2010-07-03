Сотрудница клиники рассказала о погибшей во время массажа девушке

Сотрудница медицинского центра рассказала о погибшей во время массажа девушке. По ее словам, Элина Бабичева перед массажем вела себя "странно".

Женщина рассказала Москве 24, что в клинике официально нет косметолога. Он только снимает помещение.

По словам собеседницы телеканала, Элина много пила воды, когда пришла на процедуру.

"Я когда туда пришла, она была без сознания. Она (массажист. – Прим. ред.) меня позвала, и мы стали вместе с ней оказывать помощь. Она (Элина. – Прим. ред.) странно себя вела, воду постоянно пила и, насколько я обратила внимание, у нее немножко расширены были зрачки", – сообщила сотрудница медцентра.



Видео: Москва 24

Знакомые девушки ранее рассказали, что погибшая была очень хорошим человеком, отзывчивым и трудолюбивым. Также они говорят, что Бабичева вела здоровый образ жизни.

Многие – подруги, коллеги, родственники – отмечают, что Элина любила посещать салоны красоты и увлекалась разными косметологическими процедурами. Одна из ее знакомых заявила, что смерть Бабичевой наступила скорее из-за ошибки салона.

Трагедия произошла 14 июля в кабинете медицинского центра на Кастанаевской улице. Во время процедуры у девушки начались судороги и пошла пена изо рта. Оказать Элине помощь не удалось – она погибла еще до приезда скорой помощи.

При осмотре тела были обнаружены точечные раны, напоминающие следы от уколов медицинской иглой.

Родственники Элины говорят, что несколько дней назад она обращалась к другим специалистам для проведения косметологических процедур.

Следователи проверяют обстоятельства и причины гибели девушки. Из частного кабинета изъяты препараты, их направили на экспертизу. Проверку осложняет то, что в кабинете не было камер видеонаблюдения.