Сотрудница клиники рассказала о погибшей во время массажа девушке

20:30
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Фото: vk.com/elinababich
Сотрудница медицинского центра рассказала о погибшей во время массажа девушке. По ее словам, Элина Бабичева перед массажем вела себя "странно".
Женщина рассказала Москве 24, что в клинике официально нет косметолога. Он только снимает помещение.
По словам собеседницы телеканала, Элина много пила воды, когда пришла на процедуру.
"Я когда туда пришла, она была без сознания. Она (массажист. – Прим. ред.) меня позвала, и мы стали вместе с ней оказывать помощь. Она (Элина. – Прим. ред.) странно себя вела, воду постоянно пила и, насколько я обратила внимание, у нее немножко расширены были зрачки", – сообщила сотрудница медцентра.
Многие – подруги, коллеги, родственники – отмечают, что Элина любила посещать салоны красоты и увлекалась разными косметологическими процедурами. Одна из ее знакомых заявила, что смерть Бабичевой наступила скорее из-за ошибки салона.
Трагедия произошла 14 июля в кабинете медицинского центра на Кастанаевской улице. Во время процедуры у девушки начались судороги и пошла пена изо рта. Оказать Элине помощь не удалось – она погибла еще до приезда скорой помощи.
При осмотре тела были обнаружены точечные раны, напоминающие следы от уколов медицинской иглой.
Родственники Элины говорят, что несколько дней назад она обращалась к другим специалистам для проведения косметологических процедур.
Следователи проверяют обстоятельства и причины гибели девушки. Из частного кабинета изъяты препараты, их направили на экспертизу. Проверку осложняет то, что в кабинете не было камер видеонаблюдения.
Девушка умерла во время массажа в столичной клинике
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