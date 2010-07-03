Московские врачи спасли выпавшего из окна ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи детской городской клинической больницы имени Башляевой спасли девочку, которая упала с высоты более 20 метров и получила тяжелые травмы. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

По данным пресс-службы, врачи станции скорой и неотложной помощи имени Пучкова приехали на вызов в Тушино. Как выяснилось, 11-летняя девочка сидела на подоконнике у открытого окна и по неосторожности сорвалась вниз с высоты шестого этажа. Ее доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. У ребенка диагностировали множественные закрытые и открытые переломы, рваные раны, а также ушибы внутренних органов и головного мозга.

Стабилизировав состояние пострадавшей, врачи выполнили первичную хирургическую обработку ран, а на раны конечностей наложили системы вакуумной экстракции. Из-за частичного некроза кожных лоскутов медики провели еще несколько операций кожной пластики. После этого девочка продолжила лечение в стационаре, отметили в Депздраве.

Как подчеркнул главврач детской городской больницы имени Башляевой Исмаил Османов, благодаря "активной хирургической тактике с использованием современных методов стабилизации переломов и лечения ран", а также "многопрофильному подходу" врачам удалось сохранить ребенку жизнь. По словам главврача, комплекс мер позволил избежать осложнений, которые могут сделать пациента инвалидом.

В пресс-службе Депздрава уточнили, что сейчас девочка выписана домой, где проходит курс реабилитации.

Ранее сообщалось, что московские медики спасли ребенка, получившего тяжелую травму головы. Девятилетний мальчик пострадал, катаясь на водном мотоцикле.