Российские ученые намерены вывести моль, питающуюся пластиком

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Российские ученые намерены вывести колонию моли, которая будет питаться пластиком. Специалисты рассчитывают, что таким методом получится бороться с распространением отходов, сообщает РИА Новости.

Про исследования рассказал ведущий эксперт лаборатории биотехнологий технопарка "Якутия", участник проекта "СахаКсенос" Евгений Попов. Он заявил о планах по созданию раствора, способного разрушать пластик.

При разработке ученые займутся изучением фермента большой восковой огневки, способного разрушить пластик. Уточняется, что это насекомое является родственницей моли.

Личинка насекомого научилась перерабатывать такие полимеры, как полиэтилен. Стало известно, что 100 таких гусениц за 10–12 часов могут поглотить 100 граммов пластика.

"Мы получим расшифровку ДНК и на базе научных институтов попробуем синтезировать данный фермент. Из полученного вещества изготовим раствор, которым можно будет поливать пластиковые отходы и таким образом избавляться от них", – поделился Попов. Он добавил, что выпустить раствор специалисты хотят в 2021 году.

Предполагается, что будет создана маточная колония, включающая в себя от сотен тысяч до миллионов особей. Потом насекомые будут применены для переработки пластика.

Ранее "Роскосмос" предложил сжигать мусор плазмотронами. Их обычно используют в космической отрасли при моделировании работы ракетных двигателей.